3 حالات يسمح فيها بتسجيل الملكية في الشهر العقاري.. منها العقود العرفية

عندما يشتري أحد الأشخاص شقة أو عقارا سكنيا جديدا، يحرص على توثيق عقد الشراء في الشهر العقاري، حتى يضمن حقه بامتلاكه للعقار، ويتجنب التعرض لأي من عمليات النصب والتأكد من صحة عملية الشراء تلك، وتحرص مصلحة الشهر العقاري التسهيل على المواطنين توثيق عقودهم، ما جعلها تقدم مشروع قانون لمجلس الوزراء لحث المواطنين على تسجيل العقود في الشهر العقاري، ووافق عليه مجلس الوزراء.

وجاءت تلك التعديلات لتحدد الحالات التي يسمح للمواطنين فيها بتسجيل العقود في الشهر العقاري بها، وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير الحالات التي يسمح فيها للمواطنين بتسجيل عقود العقارات في الشهر العقاري، إذ أن ما دون تلك الحالات لا يصح لهم تسجيل العقود بالشهر العقاري، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ«الوطن»، وجاءت تلك الحالات كالتالي:

الحالات التي يسمح لها بتسجيل عقود العقارات في الشهر العقاري

1- يمكن لمن يمتلك عقدا نهائيا بملكية العقار، بعد شرائه وسداد المبلغ المالي المستحق بالكامل، أن يتوجه لمصلحة الشهر العقاري لتسجيل عقد الملكية به.

2- يمكن للأشخاص الذين لديهم عقدا عرفيا أو ابتدائيا لملكية العقار أن يتوجهوا لمصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد بها، ولكن في تلك الحالة يشترط أن يمر على هذا العقد فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات.

3- يمكن أيضا للأشخاص الذين يملكون عقارا لمدة تزيد عن 15 عاما، بعد أن يتم إثبات ذلك بإيصال المرافق، أن يتوجهوا لمصلحة الشهر العقاري لتسجيل عقد الملكية بها.

المستندات المطلوبة لتسجيل عقد امتلاك شقة أو عقار سكني بمصلحة الشهر العقاري

أوضحت المحامية سهام محمد في حديثها أن هناك عدة مستندات يجب على الراغب في تسجيل عقد الملكية في الشهر العقاري تقديمها للموظف المختص بالمكتب التابع له، والتي تتمثل في الآتي:

- عقد امتلاك العقار السكني في حالة شراء، أو المستندات التي تثبت ملكية الراغب في التسجيل لهذا العقار.

- رسم موضح للعقار الذ يرغب في تسجيه في الشهر العقاري من الهيئة العامة للمساحة.

- إثبات الشخصية الخاص بجميع الأطراف، مع تقديم البيانات الخاصة بصفة كل منهم وما يربطه بالعقار المراد تسجيله في الشهر العقاري.

- ثم يقدم الراغب في تسجيل عقد العقاري في الشهر العقاري إقرارا على نفسه يفيد بالتزامه بجميع الحقوق المالية الخاصة بالعقار.