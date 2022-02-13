في يوم الإذاعة العالمي.. تعرف على أحمد سالم أول من قال «هنا القاهرة»

«هنا القاهرة».. تلك العبارة الحماسية التي تحمل العديد من المشاعر الوطنية، كانت من أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية، على لسان المذيع أحمد سالم، في يوم افتتاحها عام 1934، إذ تم اعتمادها كـ عبارة رسمية لبدء إرسال كل الإذاعات المصرية التي انطلقت في السنوات التالية.

ذكرى مرور أكثر من 100 عام على الإذاعة حول العالم

ويحتفي العالم، اليوم 13 فبراير، باليوم العالمي للإذاعة، حيث يأتي احتفال هذا العام تحت شعار «نعم للإذاعة، نعم للثقة»، وذلك تزامنًا مع ذكرى مرور أكثر من 100 عام على الإذاعة حول العالم.

من هو الإذاعي أحمد سالم؟

ولكن من هو أحمد سالم، هو صاحب المقولة الشهيرة «هنا القاهرة»، ويُعد أول مذيع في الإذاعة المصرية، إذ وُلد في عام 1910، في قرية أبو كبير بمحافظة الشرقية، سافر إنجلترا لكي يدرس الهندسة، ولكنه درس علوم الطيران، ليعود مرة أخرى إلى مصر.

يُعتبر المذيع أحمد سالم، هو أحد سبعة تولوا مسؤولية الإذاعة الوليدة، الذين وضعوا أسس العمل بها، وهم: محمد سعيد لطفى باشا، محمد فتحى، على خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم، وعفاف الرشيدي.

بسبب صوته المميز، واطلاعه وفصاحته، استطاع «سالم»، أن يترأس القسم العربي بالإذاعة المصرية، ليشارك بعد ذلك في إعداد وتقديم العديد من البرامج الإذاعية المختلفة.

وبعد عدة سنوات، قدم المذيع أحمد سالم، استقالته حتى يتفرغ لإنشاء شركة مصر للتمثيل، وتمكن من بناء ستوديو مصر، على أحدث طراز آنذاك، وكان أول فيلم ينتجه هو «وداد»، الذي قامت ببطولته «كوكب الشرق»، الفنانة أم كلثوم.

زيجات في حياة أحمد سالم

تزوج المذيع أحمد سالم، خمس مرات، الأولى من خيرية البكري، التي أنجبت له ابنته الوحيدة، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة أمينة البارودي، ولكن لم تستمر هذه الزيجة طويلًا، ليتزوج سالم للمرة الثالثة بالراقصة والفنانة الشهيرة تحية كاريوكا، قبل أن تتردد شائعات عن علاقته بالفنانة أسمهان، التي كانت سببًا في انفصاله عن كاريوكا، بالإضافة إلى ارتباطه بزيجة أخرى مع المطربة الحسناء، ولكن هذا الزواج لم يُكتب له النجاح أيضًا.

وفي أحد الأيام، عادت أسمهان متأخرة كعادتها، ضج المذيع أحمد سالم، من تصرفاتها وتشاجرا مع بعضهما البعض، وكانت معها صديقة اتصلت بالشرطة التي جاءت، وتبادل الطرفان إطلاق النيران مع الشرطة، وأصيب برصاصة في صدره، وظل يعاني من أثرها، واحتاج بعد سنوات تدخل جراحي للتخلص من آلامها، ولكن لم يُكتب له النجاة.

وكان المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 36، قد أعلن أن 13 فبراير لعام 2011، هو يومًا عالميًا للاذاعة، وذلك بالتزامن مع اليوم الذي أُنشئت فيه إذاعة الأمم المتحدة في 1946.