22 فيلما تعرض في السينمات.. لو بتفكر تخرج في «الفالنتين»

السينمات أكثر الأماكن التي تحظى بإقبال الكثيرين في «الفالنتين»، خاصة أنّ دور العرض تضم أكثر من 20 فيلما عربيا وأجنبيا، داخل سينمات «آي ماكس (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي vip، سينما بلازا، سينما بندر المعادي، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما سان ستيفانو مول، وسينما مترو الإسكندرية».

وترصد السطور التالية، عددا من الأفلام التي يمكن للجمهور مشاهدتها في الفالنتين، وهي كما يلي:

فيلم حامل اللقب

تدور الأحداث حول «يحيى» لاعب كرة القدم وزوجته «مسك» التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجان طوال سنوات لإنجاب طفل، لكنهما يفاجآن بحدوث الأمر في وقت غير مناسب، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

فيلم 11:11

تدور أحداث الفيلم حول «سعيد» المحامي و3 شخصيات: عاليا، زين، وراضي، يضعهم القدر في طريق «طلقة طائشة» من مسدس «سعيد» الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين أمور عدة غاية في الصعوبة.

فيلم قمر 14

تقع أحداث الفيلم حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، ما يعيق علاقاتهم ويهددها بالفشل، فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

فيلم معالي ماما

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.

فيلم تماسيح النيل

تدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

فيلم من أجل زيكو

يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنها الصغير «زيكو» بفرصة المشاركة في مسابقة «أذكى طفل في مصر»، فتنطلق العائلة في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

فيلم الجريمة

ويظهر في أحداث فيلم الجريمة البطل «عادل» وهو يستعيد ذكريات المريض النفسي، كاشفًا عن خفايا إجرامية في ماضيه الغامض، وأثناء سرد الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته «نادية»، واستمرارية مطاردة شبحها له.

فيلم الكاهن

تدور أحداث فيلم الكاهن في إطار رعب تشويقي، حول الصحفية فيروز التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، من خلال قصة المذيع خالد، ومشكلاته الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، واللذان لا يتفقان في حياتهما أبدا، ما يُشعل النيران بينهما، ولخطأ غير مقصود يُحذف أسماء جميع المتزوجين من النظام الاجتماعي.

فيلم مش أنا

يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

فيلم Spider-Man: No Way Home

بعد أن صار بيتر باركر متهمًا بقتل ماستريو ونشر الفوضى في المدينة، يلجأ الأخير إلى دكتور سترينج في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد باركر نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

فيلم Sing 2

بعد انتهاء أحداث الجزء اﻷول ونجاح مسابقة الغناء، يجب على باستر مون وأصدقاؤه إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل كلاي كالواي بالانضمام إليهم في افتتاح عرض جديد.

فيلم Encanto

يتناول العمل قصة فتاة صغيرة تعيش رفقة عائلتها في كولومبيا، حيث تتمتع العائلة بالعديد من القدرات السحرية الغريبة، وتبدأ معاناة الفتاة حين تكتشف عدم امتلاكها أي قدرات مثل عائلتها.

فيلم C'mon C'mon

في إطار من الدراما، تقود الظروف جوني للاعتناء بابن أخته الصغير جيسي، وسرعان ما تنشأ علاقة قوية بينهما فيتعرفان على معاني التواصل بين الكبار والصغار في رحلة ستغير حياتهما.

فيلم The King's Man

يجب على رجل واحد ينتمي لمنظمة استخباراتية سرية إيقاف مجموعة من أسوأ طغاة التاريخ والعقول الإجرامية الذين يسعون إلى بدء حرب تقضي على الملايين من الناس.

فيلم Scream

في الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «الصرخة»، تعود امرأة إلى مسقط رأسها في سبيل محاولة لمعرفة هوية شخص غامض، ارتكب العديد من الجرائم المروعة.

فيلم Uncharted

تدور أحداثه حول الفتى الشاب ناثان دريك، وعلاقته بفيكتور سوليفان، حيث يخوض الثنائي العديد من المغامرات بحثًا عن الكنوز المفقودة، بينما يسعى دريك لاسترداد إرث عائلته.

فيلم Death on the Nile

وتدور أحداثه أثناء قضاء إجازته على نهر النيل على متن سفينة، يتعين على المحقق الشهير والحاذق «هيركيول بوارو» التحقيق في مقتل وريثة شابة، ويباشر تحقيقاته للوصول إلى القاتل.

فيلم My Sweet Monster

يتناول العمل قصة الأميرة باربرا والتي تُحب الأمير إدوارد سرًا، وعندما تجد نفسها مجبرة على الزواج من الخبيث ويزل، تقرر الهرب وتتلقى المساعدة من وحش لطيف يُدعى بوجي.

فيلم Marry Me

تدور أحداث الفيلم بينما يستعد نجمي الموسيقى كات فالديز وباستيان للزواج أمام الجمهور في حفل عالمي، تكتشف كات أنّ باستيان خائن، فتقرر بدلاً من ذلك الزواج بتشارلي، وهو غريب بين الحشود في الحفل.

فيلم Moonfall

تتسبب قوة غامضة في خروج القمر من مداره ويصبح في طريقه للاصطدام بكوكب الأرض وتهديد حياة البشرية بأكملها، بينما تحاول رائدة الفضاء جو فاولر فعل المستحيل لإنقاذ الجميع من الكارثة المنتظرة.

فيلم Nightmare Alley

في إطار من التشويق والإثارة، يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقاته في الحديث مع طبيبة نفسية، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.