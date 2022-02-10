فيلم الجريمة يتفوق على «حامل اللقب» بدور العرض ويحقق 341 ألف جنيه

تفوق فيلم «الجريمة»، على فيلم «حامل اللقب» بدور العرض، أمس، وحقق الأول 341 ألف جنيه فقط، بينما حقق الثاني 327 ألف جنيه، والفارق بينهما 14 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «من أجل زيكو»

295 جنيها، جملة ما حققه فيلم من أجل زيكو أمس بدور العرض، إذ تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم، بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب»، والفيلم بطولة محمود كريم عبد العزيز، منة شلبي، وعدد من نجوم الفن.

الأفلام المنافسة بدور العرض

احتل فيلم 11:11، المرتبة الثالثة وحقق 71 ألف جنيه فقط ، بينما حقق فيلم «تماسيح النيل»، 53 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو من بطولة مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وويزو، ومحمد جمعة، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج وتوزيع شركة دانا للمنتج راني مسحال.

وحقق فيلم قمر 14 ، 16 ألف جنيه فقط، واستطاع المخرج هادي الباجوري أن يضم عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين.

فيلم الكاهن يحقق 6 آلاف جنيه فقط

أما فيلم الكاهن، حقق 6 آلاف جنيه، ويضم مجموعة من كبار النجوم، منهم «حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح»، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.