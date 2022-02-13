إحصائيات كورونا في كفر الشيخ.. ارتفاع عدد الإصابات وانخفاض الوفيات

شهدت إحصائيات كورونا في كفر الشيخ، ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات الفيروس بينما انخفض عدد الوفيات، وذلك وفق إحصاء رسمي صادر من مديرية الشؤون الصحية.

وأعلن الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن كفر الشيخ الأولى في ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وفقا للتقارير الرسمية التي ترد إلى الوزارة من مديريات الشؤون الصحية.

وترصد" الوطن"، إحصائيات كورونا في كفر الشيخ، وفق إحصاء رسمي حصلت عليه، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار الساعة.

إحصائيات كورونا في كفر الشيخ.. ارتفاع الإصابات

ووفقا لإحصاء رسمي، فإن إحصائيات كورونا في كفر الشيخ شهدت ارتفاعا في الإصابات اليوم الأحد، ووصل عدد المترددين إلى عيادات التنفسية بالمستشفيات إلى 363 مترددا، وعدد حالات الاشتباه بين المترددين لـ44 شخصا، وأجريت 17 مسحة «pcr»، بينما وصل عدد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا لـ74 حالةز

وأكدت نتائج المسحة إصابة 9 أشخاص بالفيروس، بينما وصل عدد المحجوزين في المستشفى لـ45 شخصا، وجرى تحويل 27 مصابا للعزل المنزلي.

إحصائيات كورونا في كفر الشيخ.. عدد الوفيات

وشمل تقرير إحصائيات كورونا في كفر الشيخ، أن شخصين توفيا إثر إصابتهما بالفيروس، بعدما جرى حجزهما بالمستشفى.

ووفقا لمصدر طبي، تخطى عدد الوفيات بسبب الفيروس من غير المحجوزين بالمستشفيات حاجز 5 متوفين بكورونا خلال الساعات الماضية، بينما بلغ عدد المصابين وفق الإحصاء الرسمي منذ موجة فيروس كورونا إلى 7995 مصابا، وبلغ عدد الوفيات 831 حالة وفاة بينما لايزال تحت العلاج والملاحظة 218 شخصا، فيما تعافى نحو 6946 شخصا.

ترتيب الإدارات الصحية في إحصائيات كورونا في كفر الشيخ

ووفق إحصائيات كورونا في كفر الشيخ الرسمية، فإن إدارة كفر الشيخ الصحية، احتلت المركز الأول من حيث ترتيب الإدارات الصحية من حيث أعدد المصابين والوفيات، تليها إدارة دسوق الصحية، ثم جاءات إدارة الحامول في المركز الثالث.

وناشدت مديرية الشئون الصحية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسرعة تلقي جرعات لقاح كورونا وذلك للتخفيف من شدة أعراض الإصابة.