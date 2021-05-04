أخبار كورونا في مصر.. تعرف على عدد إصابات كفر الشيخ

تخطى عدد إصابات كورونا في مصر حاجز الألف إصابة منذ أيام، تزامنا مع ذروة الموجة الثالثة من الفيروس، بينما استقر عدد إصابات كورونا في كفر الشيخ منذ أيام، إذ انتقلت المحافظة لمرحلة الاستقرار بعد تزايد عدد حالات كورونا، ورفعت وزارة الصحة والسكان، حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما اجتمعت الوزيرة، الدكتورة هالة زايد، مع مسئولي الصحة بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات كفر الشيخ

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في كفر الشيخ، ضمن أخبار كوورنا في مصر، وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

عدد حالات كورونا.. كفر الشيخ تسجل 10 إصابات

ووفق إحصاء رسمي، بلغ عدد حالات كورونا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 10 إصابات بالفيروس، مؤكدة معمليا، بينما بلغ عدد المترددين على عيادات التنفسية بمختلف المستشفيات نحو 274 شخصا، وبلغت عدد إصابات كورونا 61 مشتبها في إصابتهم، بينما المحتمل إصابتهم بالفيروس بلغوا نحو 78 شخصا، فيما توفي شخصان إثر إصابتهم بكورونا داخل المستشفيات.

عدد إصابات كورونا.. حجز 38 مصابا بالمستشفيات

ووفقا لإحصائيات عدد إصابات كورونا في المحافظة، جرى حجز 38 مصابا بالمستشفيات المختلفة، بينما جرى عزل 44 شخصا عزلا منزليا، فيما بلغت عدد إصابات كورونا المؤكدة في كفر الشيخ خلال الموجة الثالثة نحو 367 مصابا، وحالات الشفاء بلغت 42، بينما يخضع 290مريضا للعلاج بمختلف المستشفيات، في الوقت الذي رفعت فيه مستشفيات العزل والأقسام حالة الطوارئ، وجرى توفير المستلزمات الطبية والأجهزة المختلفة لمواجهة الفيروس .

أخبار كورونا في مصر.. كفر الشيخ تسجل 5496 حالة منذ بدء الجائحة

ووفق إحصائيات كورونا الرسمية في كفر الشيخ، وضمن أخبار كورونا في مصر، فإن المحافظة سجلت 5496 إصابة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما بلغت حالات الشفاء نحو 4762 شخا بينما يخضع للعلاج 290 شخصاوبلغت حالات الوفاة 444 شخصا، بينما توفي 35 شخصا منذ بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن قيام فرق من المديرية والوزارة بتعمل حملات توعية، لمتلقي لقاح فيروس كورونا بمستشفيي قلين وسيدي غازي المركزين، كما جرى عمل توعية لأصحاب المحال التجارية وتوزيع كمامات، مناشدة الأهالي باتباع الإجراءات الاحترازية خوفا من زيادة عدد إصابات كورونا، كما نبت على استمرار متابعة المعزولين منزلياً ومدهم بأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، خوفا من زيادة عدد حالات كورونا.

عدد حالات كورونا.. توريد اجهزة للمستشفيات

فيما جرى توريد أجهزة طبية وأشعة مقطعية للمستشفيات المختلفة، وذلك ضمن لضمان تقديم خدمات طبية جيدة واستقرار عدد حالات كورونا، حيث جرى توريد جهازي أشعة مقطعية 16 مقطع لمستشفيي دسوق وكفر الشيخ العام، فضلا عن تركيب الجهازين بواسطة الإدارة الهندسية بالمديرية لدء تشغيلهما، بينما جرى توفير الواقيات الخاصة بالأطقم الطبية داخل المستشفيات.

كفر الشيخ تشهد استقرار في عدد إصابات كورونا

بينما شهدت كفر الشيخ، استقرار في عدد إصابات كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ خرجت المحافظة من تصنيف المحافظات الأعلى إصابة بكورونا وفق تصريحات وزارة الصحة والسكان ، بعدما كانت ضمن العلى إصابة بالفيروس خلال شهر أبريل الماضية، وناشدت المحافظة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لعدم تزايد عدد إصابات كورونا.