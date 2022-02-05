من بيت لبيت.. حملات لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة تستمر لمدة 10 أيام لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، تستهدف المواطنين داخل بيوتهم، إضافة إلى عدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات يومياً

وأعلنت مديرية الصحة، في بيان اليوم السبت، أن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، يولي اهتماماً بموضوع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك للوقاية من انتشار الفيروس، حيث يتابع يومياً نشر فرق من الطب الوقائي والتثقيف الصحي والرئدات الريفيات والإعلام بمديرية الشؤن الصحية، في أنحاء المحافظة.

حملات طرق أبواب للتوعية والتثقيف الصحي

وأضافت صحة كفر الشيخ، في بيان لها، أن الفرق تنتشر فى مراكز وقرى المحافظة، وتصل للبيوت، وذلك للتوعية والتثقيف الصحي بأهميه تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لجميع الفئات العمريه فيما فوق 12 عاماً، كما يجرى اختيار التطعيم المناسب لكل فرد حسب حالته الصحية، إلى جانب تلقي التطعيم في نفس الوقت، وذلك ضماناً لوصول التطعيم لكل فرد داخل محافظه كفرالشيخ بسهولة ودون مشقة.

أماكن تطعيم ثابتة ومتحركة بكفر الشيخ

وأوضحت المديرية أن هناك أماكن تطعيم ثابتة وأخرى متحركة، حيث تنتشر الفرق الثابتة في نحو 12 مركزاً طبياً على مستوى المحافظة، بينما تجوب الفرق المتحركة الوحدات الصحية ومراكز الشباب وبيوت الثقافة، وذلك لتطعيم المواطنين، وأشارت في بيانها إلى أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يرفضون تلقي اللقاح من قبل.

وتابعت مديرية الصحة بكفر الشيخ أنه يجري توفير أنواع مختلفة من لقاح كورونا وفقاً للمتاح في مصر، كما يستمر استقبال المسافرين في المراكز المعروفة لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا.