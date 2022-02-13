المحكمة ترفض الاستماع لشاهد نفي في «الآثار الكبرى»: «جاي من غير بطاقة»

حضر أحد شهود النفي، اليوم الأحد، في جلسة محاكمة المتهمين رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، في قضية «الآثار الكبرى»، للإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، وقال إنه لا يحمل بطاقة شخصية: «البطاقة ضاعت مني والمحفظة اتسرقت».

ورد رئيس المحكمة عليه: «في شاهد جاي في قضية ومش معاه بطاقة؟»، ورفض سماع شهادته.