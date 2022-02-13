«حلا» ابنة الإسماعيلية تحصد كأس مصر في الجمباز: «نفسي أمثل بلدي عالميا»

منذ نعومة أظافرها، تلتزم الطفلة حلا السيد، ابنة محافظة الإسماعيلية، بمرانها اليومي أملا في التفوق على زميلاتها، واضعة نصب عينها البطولات المصرية والحصول علي المركز الأول بها.

تضع الطفلة «حلا» البطولات القارية والعالمية في الجمباز، نصب أعينها، لتمثيل مصر خارجيا والسعي للحصول على المركز الأول في المسابقات الدولية.

«حلا» تفوز بكأس مصر

ونجحت اللاعبة حلا محمد السيد في الحصول على المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز، والتي أقيمت خلال اليومين الماضيين، بالقرية الأولمبية في جامعة المنصورة.

وقال الكابتن محمود العربي، مدرب الطفلة حلا، إن رشاقة اللاعبة أكثر ما يميزها عن باقي اللاعبات في سنها أو السن الأكبر، مشيرا إلى أنها قادرة على تأدية كافة الحركات في اللعبة بسلاسة وخفة.

وتابع أن الطفلة رغم صغر سنها إلا أنها تمتلك شجاعة المواجهة والإصرار على التفوق ولا تضع نصب أعينها سوى الحصول على المركز الأول والحصول على الميداليات الذهبية دائما.

وقال إن اللاعبة «حلا» تمكنت ممن خوض التدريب على عدة أجهزة، أبرزها المتوازي وحصان القفز والحركات الأرضية، بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فني على مدار عامين.

«حلا»: نفسي أمثل مصر

وقالت اللاعبة حلا إنها تتدرب بشكل شبه يومي وتبذل مجهود بدني كبير، أملا في تمثيل مصر في البطولات الدولية في المستقبل، والمشاركة في الأولمبياد.

وتابعت: «نفسي أبقي بطلة مصر وأقدر أحقق انجاز كبير باسم بلدي وسأعمل جاهدة على الحصول على كافة التدريبات والجوائز التي تؤهلني لتمثيل مصر بشكل مشرف».

وقالت أسماء البوهي، خالة الطفلة حلا، إنها تواجه بعض الصعوبات فى التوفيق بين دراستها وتمارين الجمباز، حيث قالت: «بتلاقى صعوبة فى التوفيق بين الدراسة والتمرين، لأنها بتتمرن كل يوم، مفيش غير يوم إجازة واحد، والتمرينات فى اليوم بتاخد 5 أو 6 ساعات».