طفلة عمرها 6 سنوات تحصل على 3 ميداليات ذهب في الجمباز.. فيديو

قدمت بوابة «الوطن»، بثا مباشرًا مع الطفلة «ليلة» التي ربحت 3 ميداليات ذهبية، في «الجمباز»، رغم أن عمرها لا يتجاوز 6 سنوات ونصف العام، حيث روت تفاصيل فوزها، وأحلامها وطموحاتها، وتفاصيل تدريباتها المكثفة التي بدأت منذ سن سنتين.

قالت «ميرنا إدوارد»، والدة الطفلة «ليلة إبرام ممدوح»، إنّ ابنتها حصدت ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز للموسم الحالي، خلال ثلاثة عروض مختلفة، وهي جمباز أيروبك فردي تحت سن 7 سنوات، وجمباز أيروبك زوجي تحت سن 8 سنوات، وجمباز أيروبك ثلاثي تحت سن 8 سنوات، موضحةً أنّها لم تتوقع أداء ابنتها المبهر بهذه الطريقة.

وأشارت «ميرنا»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنّ ابنتها «ليلة» تبلغ من العمر 6 سنوات و11 شهراً، موضحةً أنّها بدأت ممارسة الجمباز منذ عامين ونصف العام، وتمرنت في ثلاث أكاديميات مختلفة، آخرها انتقلت إليها منذ 6 أشهر، وكانت تتدرب على يد 4 مدربين، هم محمد شعراوي، وعلي رمضان، وأحمد خلف، وآلاء خالد، وحينما لاحظوا تميزها بدأوا إعدادها للمشاركة في بطولات الجمهورية.

وكشفت والدة الطفلة «ليلة»، أنّ هذه هي أول بطولة تشارك فيها ابنتها، والتي أُقيمت على مدار يومين، احدهما للبطولة الفردية والثاني للبطولات الثنائية والثلاثية، مؤكدةً أنّهم كانوا يتوقعون حصولها على فضية، ولكنهم لم يتوقعوا حصولها على ذهبية أبداً، خصوصاً أنّها كانت تشعر بالتوتر والخوف لأنّ هذه هي البطولة الأولى التي تشارك فيها، ولكنها ما إن بدأت التسخين حتى تحمست وحققت نجاحاً أبهر أسرتها ومدربيها في اليوم الأول، وازدادت ثقتها بنفسها وكان أداؤها أروع في اليوم الثاني.