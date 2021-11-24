انطلاق بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا «دورة الشهيد الرفاعي»

انطلقت فعاليات بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا للموسم الرياضي الجامعي الجديد 2021 – 2022 ، دورة الشهيد الرفاعي 49، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، والتي يستضيف فعالياتها نادي النادي (The Club) التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

42 مشاركا من 8 جامعات

وبحسب بيان، يشارك في البطولة التي تأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 42 طالبًا وطالبة من 8 جامعات، وهي: «الألمانية الدولية، الألمانية بالقاهرة، 6 أكتوبر، الإسكندرية، القاهرة، حلوان، عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم».

مراسم انطلاق بطولة الجمباز للجامعات

شهد مراسم انطلاق البطولة، الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري لجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور بسطويسي أحمد، أحد رواد التربية الرياضية بالرياضة المصرية والعربية، والدكتور تامر العناني، المدير التنفيذي لنادي النادي فرع مدينة 6 أكتوبر، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.