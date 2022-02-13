«التضامن»: 44% من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في سن العمل

قال عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي و«برنامج فرصة»، إن قاعدة بيانات وزارة التضامن بها 34 مليون شخص، 44% منهم في سن العمل.

وأوضح «الشبراوي» أنه يجري تأهيل أفراد البرنامج من خلال جلسات تعديل السلوك للتعريف بخدمات التمكين الاقتصادي، وإقناعهم بالدخول لسوق العمل، وخلق فرص عمل من خلال وحدات التدريب والتوظيف.

توفير 50 ألف فرصة عمل ضمن برنامج «فرصة»

جاء ذلك خلال توقيع برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي، لنحو 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى، لتوفير 50 ألف فرصة عمل «مشروعات فردية وجماعية ووحدات إنتاجية».

ولفت مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي، إلى أنه جرى رفع قدرات الجمعيات لتدريب وتوظيف المستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتأسيس شبكة لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم»، مؤكدا أنها عبارة عن شبكة من متطوعي التمكين الاقتصادي تتفاعل مع المجتمع المحلي ليصبح المتطوع قادرا على استكشاف مهاراته، ومتمكنا من أدوات تفعيل قدراته، للوصول للاستقلال المادي ومساندة الأسر لمكافحة الفقر.

وأكد أنه جرى تدريب 144 قائد مدرب لمتطوعي التمكين الاقتصادي، و650 متطوعا في أكثر من 30 قرية، وبالتعاون مع 30 جمعية شريكة.