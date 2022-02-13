«التضامن»: عدد المؤمن عليهم حتى بداية فبراير الجاري 14 مليون شخص

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن أعداد المؤمن عليهم حتى أول فبراير 2022، وصل إلى 14 مليونا و36 ألفا و312 مواطنا، كما أكدت في تقرير صادر عنها، أن أصحاب المعاشات والمستحقين وصل عددهم إلى 10 ملايين و670 ألفا و996 مستفيدا من المعاش حتى فبراير الجاري.

المعاشات زادت بنسبة 50% خلال 3 سنوات

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المعاشات في مصر زادت بنسبة 50%، في الفترة من عام 2018 وحتى 2021، موضحة أنه جرت زيادة المعاشات بنسبة 13% خلال عام 2021.

خطة لتحويل بطاقات صرف المعاشات إلى «كروت ميزة»

من جانبها أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه جرت زيادة منافذ صرف المعاشات، مشيرة إلى أنه جرى وضع خطة لتحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقات الزرقاء» إلى بطاقة «ميزة»، في إطار خطة الشمول المالي، ويمكن لصاحب المعاش الذي يرغب في تحويل البطاقة القديمة التوجه إلى أقرب مكتب للتأمينات تابع لمحل سكنه ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة منها مكتوب عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام بطاقة «ميزة».

مواعيد انتهاء مراحل تغيير البطاقة الزرقاء

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في بيان لها، أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقة الزرقاء لصرف المعاشات إلى بطاقة ميزة، ستنتهي في شهر مارس المقبل، بمحافظات «الإسماعيلية، الوادي الجديد، الأقصر، البحر الأحمر، شمال سيناء، أسوان، السويس، مرسى مطروح، جنوب سيناء، وبورسعيد»، فيما تنتهي المرحلة الثانية في أبريل المقبل، في محافظات «قنا، بني سويف، كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، المنوفية، والقليوبية».

وتواصل ماكينات الصرف التابعة للبنوك على مستوى الجمهورية، صرف معاشات شهر فبراير 2022، للأسبوع الثاني على التوالي، كما يمكن لصاحب المعاش أو المستفيد من المعاش، الصرف من خلال التليفون المحمول، أو من منفذ فوري، أو بطاقة ميزة.