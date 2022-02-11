«التضامن» تنظم ورش تدريبية على المشروعات الاقتصادية الريفية

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عقد برنامج فرصة التابع للوزارة أربع ورش عمل تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزي والمنسقين المحليين لـ100 منسق بجميع المديريات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

ويأتي ذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن و«الفاو»، ويستمر البرنامج التدريبي الرابع لمدة خمسة أيام، ويهدف التدريب إلى رفع قدرات ومهارات المقبلين على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر على التربية الآمنة للدواجن وكيفية التعامل مع الأغنام، والرعاية والأمن الحيوي، وكيفية إدارة المشروعات، وتطبيق مبادئ جودة وسلامة الغذاء, وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، على أن ورش العمل المُنفذة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الأعم والأشمل، والذي يهدف إلى بناء قدرات المنظومة المشاركة في عملية التمكين الاقتصادي التي ينتهجها برنامج فرصة، والتي تشمل أصحاب المصلحة الثلاثة وهم المستفيدون من البرنامج من الأسر والأفراد، وفريق العمل من موظفي الوزارة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في البرنامج.

ويستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

وتحتوي التدريبات المركزية على رفع قدرات المستفيدين من برنامج فرصة وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات، ويشمل هذا البرنامج على عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي إلى تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.

البروتوكول سيمَّكن منظمة الأغذية والزراعة من نقل خبراتهم

وأضاف الشبراوي أن البروتوكول سيمَّكن منظمة الأغذية والزراعة من نقل خبراتهم الفنية والعلمية إلى المتدربين من فريق العمل والمنسقين المحليين المشرفين على تنفيذ مشروعات برنامج «فرصة» لما سيحققه هذا البرنامج من تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى أخرى، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي، وتحسين مستوى معيشتهم، وقدراتهم على تلببيه متطلبات الحياة.

وأشار مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إلى أن المنظمة تساهم في دعم برنامج فرصة بقوة وتقوم بالمشاركة في تصميم البرامج التدريبية اللازمة وتنفيذها ووضع معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي، وسوف تساهم في عمل التقييم المؤسسي، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات ومن المقرر أيضا أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على الأداء لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرة المتدربين على القيام بمهامهم المحددة ضمن برنامج «فرصة».

تمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل

ويستهدف برنامج فرصة في مرحلته الأولى تمكين 50 ألف أسرة من الفئات القادرة على العمل ومساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي الخروج بتلك الفئات من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني.