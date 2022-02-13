الفنانة فاطمة بن سعيدان: أتمنى تجسيد حياة نوال السعداوي في عمل تونسي

عبّرت الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان عن سعادتها بالتكريم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي تستمر فعالياتها حتى 16 فبراير الجاري، مشيرة إلى اعتزازها بتكريمها الذي أصبح له سمعة طيبة لاسيما أنه متخصص في الأفلام القصيرة، على حد تعبيرها.

فاطمة بن سعيدان في ندوة تكريمها: أحب الأفلام القصيرة ولا أتردد في تقديمها

وأوضحت فاطمة بن سعيدان، في ندوة تكريمها التي أقيمت اليوم، وأدارتها الناقدة فايزة هنداوي، أنَّ تحب الأفلام الروائية القصيرة، بالرغم من انشغالها بتقديم أفلام سينمائية ومسرحيات في تونس، مؤكّدة أنَّها لا تتردد في تقديم أفلام قصيرة حتي ولو كانت مع الطلبة طالما أن السيناريو جيد والدور مختلف وجديد، لأنها تحرص علي إعطاء كل شخصية حقها من حيث التحضير لها قبل التصوير والتعايش معها بغض النظر إذا كان العمل فيلم روائي قصير أو طويل.

وكشفت الفنانة التونسية أنَّها تتمنى تجسيد شخصية الكاتبة الراحلة نوال السعداوي في عمل درامي، إذ أنَّها تعتبر نفسها قريبة من أفكارها، موضحة: «سأقدم العمل حال تنفيذه باللهجة التونسية، لأنني لن أمثل نوال السعداوي، وإنما سأستمد روحها وأقدمها بطريقتي الخاصة».

دخلت الفن بالصدفة.. ولم أتلق عروضا للعمل في مصر

وتحدثت الفنانة فاطمة بن سعيدان عن بداياتها الفنية، خلال ندوة تكريمها في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، «دخولي لمجال الفن جاء بالصدفة، وذلك بعد تأثرها بالراديو والأعمال الإذاعية، لشعوري بالانبهار من الأداء الصوتي للممثلين، فكرت في الاتجاه لمجال الغناء، ولكن صوتي كان سيئا لذلك تراجعت عن هذه الفكرة واتجهت إلي المسرح ومن بعده السينما».

وعن سبب عدم تواجدها أو مشاركتها في أعمال مصرية بالرغم من شهرتها في تونس، أجابت: «لم أتلق عروضا للعمل في مصر سواء بالسينما أو المسرح، ولكني سعيدة بما حققته في تونس، فأنا نجمة في بلدي، ويهمني الحديث باللهجة التونسية في أعمالي، والتعبير عن مشاكل المجتمع التونسي والعالمي أيضا».