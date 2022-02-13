عرض 14 فيلما ضمن فعاليات «الإسكندرية» للفيلم القصير اليوم

تستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة، لليوم الثالث على التوالي، إذ يواصل المهرجان عروض أفلامه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، في سينما «مترو»، والتي تشهد عرض 14 فيلمًا ضمن أقسام المسابقات المختلفة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

عرض الفيلم المصري «اليوم الأخير» بمهرجان الإسكندرية للفيلم الروائي

ويبدأ جدول عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم، بالفيلم المصري «اليوم الأخير»، في المسابقة الروائية الطويلة، والتي تتضمن عرض فيلمين آخرين الإيطالي «منظور جديد» والنمساوي «حراسة كلب»، وذلك بالإضافة إلى 3 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية هي: البرتغالي «تاليا»، الفيلم اللبناني «سانجاك»، والفيلم السويسري «جناح الشهيد يحكم الأمر الواقع».

ويعرض في مسابقة التحريك 4 أفلام هي: الأردني «ذاكرة بديلة»، الفيلم الأرجنتيني «تشغيل – إيقاف»، الفيلم التايواني «مرسوم اتمسح اترسم»، والفيلم النمساوي «هناك بالضبظ وقت كافي»، ويعرض في المسابقة العربية فيلمان وهما الإماراتي «الوحش» والفيلم السوري «الحقيقة – المقابلة»، بينما يعرض في مسابقة الطلبة فيلمين وهما: «ربيع ممطر» و«كلاكس».

ويشمل 5 مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، ومسابقة الأفلام الروائية الدولية، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة، ومسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

استمرار فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 16 فبراير الجاري

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من السينمائيين من بينهم الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، المنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبدالعزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 16 فبراير الجاري، برئاسة المخرج محمد محمود، بينما تضم إدارة المهرجان كلا من موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، ويُقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.