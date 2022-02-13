«التخطيط»: مصر أول دولة في العالم تطلق تقرير «تمويل التنمية المستدامة»

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر»، يُعد التقرير الأول من نوعه عالمياً، وجرى فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالمياً؛ بينما لم يصدر تقرير مشابه على المستوى الوطني.

وأضافت أنه جرى إعداد التقرير تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووقع الاختيار على مصر لتكون أولى الدول في إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثقل تنموي في المنطقة العربية؛ على أن يبدأ بعدها تعميم المشروع على عدد من الدول العربية، تمهيداً لإعداد تقرير حول التمويل من أجل التنمية في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة إطلاق تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر» المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان «معاً لتعاف مستدام».

وأوضحت «السعيد» أنه على الرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية، على كل الأصعدة، خلال الأعوام الماضية، وأبرزها نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في نوفمبر 2016، وما نتج عنه من استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا بدء تنفيذ البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وما قامت به الحكومة المصرية من إطلاق حزمة تحفيز مالية شاملة، بشكل استباقي، بقيمة 100 مليار جنيه مصري تمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي، للتخفيف من تأثير الأزمة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا وحماية الفئات الضعيفة ودعم الفئات المتضررة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلا أن إشكالية توفير التمويل تظل تمثّل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر، كغيرها من دول العالم، في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية.

التقرير يقدم مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن التقرير يتسم بالشمول ويعرض في فصوله الـ13، تحليلاً موضوعياً متعمقاً لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية التي تؤثر بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية في مصر.

كما يسهم التقرير في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة، مثل إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وطرح السندات السيادية الخضراء، بالإضافة إلى طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية المستدامة وتحليل سبل تعظيم الاستفادة منها مثل: سندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، وتمويل المناخ والاستثمار المؤثر Impact Investing، وكذلك التدفقات المالية الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأحد أهم الآليات الواعدة فيما يخص تمويل التنمية في مصر، مؤكدة أن صياغة هذا التقرير قد بنيت على نتائج حوار مستمر يتسم بالشفافية مع مختلف شـركاء التنمية المحليين والدوليين، تأكيدًا وتعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق

واستعرضت «السعيد»، أبرز الجهود والمشروعات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز السياسات التمويلية المبتكرة والمستدامة، ومنها العمل على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق «خطط وموازنات البرامج والأداء»، ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة؛ فمن الناحية التشريعية، تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية المُؤسّسية، جرى إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيداً.

منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

وتطرقت بالحديث إلى رفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال «المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية»، التي تُمثل نقلة نوعية في عملية إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال الربط الالكتروني، ومن خلال مكوّنات المنظومة الثلاثة (إعداد الخطة؛ والاعتمادات الإضافية والمناقلات؛ والمتابعة المكتبية والميدانية)، ويجري تمكين جهات الإسناد من التقدُّم بمُقترحات الخطة الاستثمارية السنوية ومتابعة المشروعات وطلب الاعتمادات الإضافية والمناقلات بشكلٍ إليكتروني من خلال المنظومة.

توزيع عادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات

وقامت الوزارة ببناء القدرات وتأهيل الكوادر اللازمة من خلال تدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، إلى جانب استحداث «مُعادلة تمويلية» لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، يأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية، في ضوء معايير ومُؤشّرات اقتصادية واجتماعية موضوعية تَضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى الربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية، لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تكون بناءً على الفجوات والأولويات الاستثمارية التي يجري تحديدها.

تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وتناولت وزيرة التخطيط، مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك (SDG Joint Fund)، الذي يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق كل من رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي، واتجاهات تدفقات التمويل المباشرة وغير المباشرة، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وصولًا إلى توضيح كل ذلك بشكل جيد في صميم جميع سياسات التمويل العامة والخاصة مع ضمان توافر القدرات المطلوبة على المدى الطويل لتلبية متطلبات تحقيق الهدف المنشود.

وأشارت «السعيد» إلى جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية من خلال وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، التي أقرها مجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي، وتستهدف هذه التعديلات التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.

إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات

وتحدثت عن مبادرة «حياة كريمة» ودورها في تنمية الريف المصري، مؤكدة أنها تجربة تنموية رائدة، وتحقق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، موضحة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة، وأطلقت الوزارة تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ بهدف عرض قيم المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى كل محافظة، وعمل تقديرات لمستهدفات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة ما حققته كل محافظة في إطار تنفيذ الأهداف، والعمل كحافز لدفع تميز الإدارة المحلية.

وأضافت «السعيد» أنه لتنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل «COP27»، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء التي تركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.

خارطة طريق وطنية تشاركية تدعم جهود تمويل التنمية

وألقت الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها المنسق الحكومي لصياغة تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر»، ويُعد تقريراً مستقلاً غير حكومي جرى إعداده وفقًا لنهج تشاركي، جاء ليرصد ما جرى من إصلاحات اقتصادية واجتماعية جادة، وليعكس ما جرى تنفيذه من إنجازات تنموية ملموسة على أرض الواقع، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعتز بإدارتها لهذه الشراكة المثمرة في إعداد التقرير، التي اضطلعت من خلالها الوزارة بدورها في توفير البيانات والإحصاءات الوطنية المطلوبة لمعدي التقرير، والتنسيق مع 9 جهات وطنية معنية لإبداء الرأي في محتوى التقرير، والمشاركة الفاعلة والتواصل مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية في حلقات نقاشية تفاعلية، وأبدت 14 جهة دولية رأيها على محتوى التقرير، تأكيدًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا التقرير لدى الدولة المصرية، ونظرًا لما يوفره من معرفة بالأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع تحدي التمويل، بما يسهم في رسم سياسات تنموية قائمة على تعظيم الأثر الإيجابي.

واختتمت «السعيد» كلمتها بتوجيه خالص الشكر إلى جامعة الدول العربية، على ما قدمته من جهود لتبنّي هذا المشروع، معربة عن الشكر والامتنان للدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتطوعه بالإشراف على إعداد التقرير، وما بذله من جهد وافر للخروج بهذا العمل الوطني على النحو الذي يليق بالدولة المصرية، كما أعربت عن خالص التقدير لكل من أسهم في إعداد هذا الإصدار الوطني المتميز من نخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية، والتطلع إلى تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية في دراسة التقرير، والعمل على إعداد خارطة طريق وطنية تشاركية تدعم جهود تمويل التنمية وتمثّل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال نقل تجربة مصر الرائدة في مجال تعبئة التمويل من أجل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية.