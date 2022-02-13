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إلهام شاهين عن انتقاداتها السابقة لكرستيانو وجورجينا: «مش من حقي اعترض»

كتب:

نورهان نصرالله
03:45 م | الأحد 13 فبراير 2022
الفنانة إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين

ذكرت الفنانة إلهام شاهين أن  تصريحاتها بشأن عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو جرى تفسيرها بشكل خاطئ فالأمر كان إجابة على سؤال حول رأيها في الحب المعلن، وأجابت حسب وجهة نظرها أن الحب شيء خاص وأنها لا تحب «الشو»، على حد تعبيرها.

إلهام شاهين عن تصريحات كريستيانو وجورجينا: «أنا مش ضدهم»

وقالت إلهام شاهين خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي»: «تلقيت مكالمة من برنامج تلفزيوني وسألوني من وجهة نظرك هل يكون الحب معلن أم خاص؟ وكانت إجابتي أن الحب شيء خاص وأنا لا أحب الشو، ولكن أنا لست ضدهم فالأمر حرية شخصية وليس من حقي أو حق أي شخص آخر الاعتراض».

إلهام شاهين: «الحب مشاعر خاصة وليست شو»

وكانت إلهام شاهين وصفت علاقة جورجينا رودريجيز وكريستيانو رونالدو، بـ «السطحية والمبنية على الاستعراض»، وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية على أحد البرامج، موضحة أنَّها ترى علاقتهما ليست مشاعر حقيقية لأن المشاعر هي شيء خاص جدًا، مبينة أنَّها في علاقاتها الشخصية تحب أن تظل المشاعر خاصة، «أنا مش بحب الشو وبحس أن ده شيء كداب ومنظرة، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب».

واحتفل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وعرض عددًا من صورها على برج خليفة في دبي، وجاء ذلك تزامنًا مع عرض مسلسلها الوثائقي بعنوان «أنا جورجينا» على منصة «نتفليكس»، وروت خلال المسلسل قصة حياتها قبل الالتقاء بنجم كرة القدم والتغيرات التي مرت بها حياتها بعد تعرفها عليه.

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بقلم نورهان نصرالله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.