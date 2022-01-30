إلهام شاهين: «بطلوع الروح» يعالج قضايا اجتماعية.. ولازم نواكب العصر

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل دورها في مسلسل «بطلوع الروح»، المقرر عرضه خلال رمضان 2022، موضحة أنه يناقش قضايا اجتماعية في محاولة لحلها داخل المجتمع المصري.

إلهام شاهين تسعى لمعالجة القضايا المجتمعية في بطلوع الشمس

وأكدت إلهام شاهين، خلال تصريحاتها بالندوة النقاشية المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، أنها تشارك في رمضان المقبل 2022، بمسلسل «بطلوع الروح»، الذي يناقش عدة قضايا اجتماعية، قائلة: «بتمنى نقدر نغير العديد من المعتقدات الخاطئة بالمجتمع».

وتابعت شاهين، أنها لم تستطع البوح بنوع القضايا المجتمعية التي يناقشها العمل؛ احتراما لقرار الشركة المنتجة، وعدم حرق الأحداث والقضاء على عنصر التشويق.

الأفلام تشبه الزمن الذي نعيشه

وأضافت إلهام شاهين، أن هذا الزمن يوجد به تطرف في الأخلاق، موضحة أن الأمور في هذا الزمن لا تؤخذ على محمل الهدوء، وأفلامنا تشبه الزمن الذي نعيشه، ولا بد من مواكبة العصر.