إلهام شاهين: دوري في فيلم «حظر تجول» الأكثر تعقيدا بمسيرتي الفنية

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت خائفة من بدء تصوير فيلم «حظر تجول»، رغم احتفالها قبلها، بمرور 100 عمل لها عبر تاريخها، مشيرة أنه كان الدور الأكثر تعقيدا في تاريخها الفني الممتد عبر سنوات.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي تقام حاليا، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورتين الـ47، 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، بحضور مخرج العمل أمير رمسيس، ويدير الندوة الناقد أندرو محسن.

إلهام شاهين تكشف تفاصيل دورها بـ فيلم «حظر تجول»

أوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن أصعب ما يواجهها بفيلم «حظر تجول»، كان توصيل المشاعر عبر عينيها، رغم الابتسامة التي كانت ترسمها دائما على وجهها، وذلك مع عدم الإكثار في الدراما.

وتابعت «شاهين»، أنها كانت تنوي الابتعاد عن السينما بعد 100 عمل لها، لكن «اسكربت» وفكرة المخرج أمير رمسيس، شجعاها على العمل مرة أخرى، لأنها تحمست من هذا الفيلم للسينما، لأن الشخصية كانت مختلفة، وجديدة عليها.

المخرج كان حريصا على جمعي بأمينة خليل

وأكدت إلهام شاهين، أن المخرج أمير رمسيس، كان يطالبها دائما أن تعقد جلسات عمل مع أمينة خليل، لأنها لم تقابلها قبل ذلك، ويتركهما وحدهما، بسبب رغبته في جمعهما للتعارف، وكسر حاجز التعارف من أجل إخراج أفضل ما لدينا بالعمل، خاصة أنها المرة الأولى للعمل سويا.

بينما أكد مخرج الفيلم أمير رمسيس، أن تجربة فيلم «حظر تجول»، كانت صعبة، على الرغم من أحداثه تتضمن لوكيشن واحد، وأيضا الأحداث تتزامن بـ ليلة واحدة، لكن تحمست على الطرف الآخر، والحل الامثل هو الشعور بصعوبة الفيلم، حتى أستطيع إخراجه بشكل يليق به.