«رعاية نيوز»: تطوير برامج الميكنة والتحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية «رعاية نيوز»، التي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستهلت «رعاية نيوز»، بتفاصيل اجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وأكد خلاله دعم تطوير برامج الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتأكيد تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشارت «رعاية نيوز» خلال نشرتها الدورية، إلى زيارة الدكتور أحمد السبكي، لأول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال ميد»، مثمنًا الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من مردود على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

«كابيتال ميد» أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتناولت النشرة الدورية «رعاية نيوز»، إجراء 3 بروتوكولات تعاون، أولها بين هيئة الرعاية الصحية وشركة «المصريين لخدمات الرعاية الصحية»، لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال ميد»، والثاني مع معهد التطوير المهني والتعليم المستمر لجامعة بدر، لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالهيئة، والثالث للتعاون مع جامعة بدر، لتدريب الخريجين والعاملين بمجالات الرعاية الصحية.

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية، فعاليات وحدة اقتصاديات الصحة، بناء على الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة على إنشاء الوحدة، بهدف تحقيق التميز الإكلينيكي والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

وأشارت «رعاية نيوز» إلى تسليم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، المتدربين على برنامج «تطبيق تقييم التكنولوجيا الصحية بوحدة اقتصاديات الصحة»، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

إجراء 5 آلاف قسطرة قلبية في مستشفى النصر ببورسعيد

وتابعت النشرة الدورية، بإعلان هيئة الرعاية الصحية إجراء أكثر من 5 آلاف قسطرة قلبية (تشخيصية وعلاجية) بوحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدء مستشفى المبرة ببورسعيد، في صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشارت «رعاية نيوز» إلى أبرز حزم الخدمات التي جرى تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، كنجاح فريق العظام بمستشفى التضامن ببورسعيد، من مراجعة حالة مفصل حوض أجرت سابقًا عملية تركيب مفصل حوض، لوجود خلخلة بمنطقة التجويف الحقي للحوض، ونجاح إصلاح حَوَل لمريض مصاب بخلل بالغدة الدرقية بمستشفى الرمد بورسعيد، ونجاح إجراء 25 عملية في يوم واحد فقط بمستشفى إيزيس التخصصي التابع لهيئة الرعاية للرعاية الصحية بالأقصر، وإجراء عملية ذات مهارة خاصة لإعادة بناء التجويف الحقي وعمل مفصل صناعي كامل لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي بنجاح.

تركيب أول منظم لضربات القلب بمستشفى طيبة

واختتمت النشرة، بالإشارة لتركيب أول منظم لضربات القلب Peacemaker بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وذلك لأول مرة، بمدينة إسنا بالأقصر، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وأخيرًا انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الصيادلة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على خدمات الصيدلة الإكلينيكية.