هشام نزيه وأحمد المرسي يفوزان بجوائز مهرجان جمعية الفيلم

للمرة الثانية في المهرجان ذاته، يشكل كل من الموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير أحمد المرسي ثنائيا يحصد جوائز مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة في دورته الاستثنائية، حيث فاز هشام نزيه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية، بينما فاز أحمد المرسي بجائزة أفضل تصوير سينمائي، وهذا عن عملهما بفيلم العارف، وتم تسليم الجوائز في الحفل الختامي الذي أقيم يوم أمس 12 فبراير في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان جمعية الفيلم

وسابقاً، فاز الثنائي نزيه والمرسي بجائزة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير خلال الدورة الـ45 لمهرجان جمعية الفيلم، التي أقيمت عام (2019) عن عملهما في فيلم تراب الماس.

واشترك الثنائي نزيه والمرسي في عدد كبير من الأفلام الناجحة من أبرزها الفيل الأزرق بجزأيه وفيلم الأصليين اللذين يعتبران من أهم الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة وتصدرت شباك الإيرادات لفترة طويلة، كما عملا سوياً في موكب المومياوات الملكية إذ شارك المرسي في التصوير والإخراج، بينما قام نزيه بتأليف الموسيقى والألحان لهذا الحدث الذي لفت أنظار العالم ونال إشادات عديدة.

ومن بين الجوائز الأخرى التي فاز بها فيلم العارف، كانت جائزة أفضل مكساج والتي فاز بها أحمد أبو السعد وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ للفنان أحمد فهمي.

جدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية لمهرجان الفيلم بالقاهرة، التي تضم الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، قد شهدت منافسة شرسة حيث تتنافس على جوائز الدورة السابعة والأربعين للمهرجان خمسة أفلام من بين 21 فيلما عرضت تجارياً خلال عام 2020 فيما تتنافس سبعة أفلام على جوائز الدورة الثامنة والأربعين من بين 26 فيلما عرضت في 2021.

معلومات عن هشام نزيه

هشام نزيه هو أحد أهم الموسيقيين المصريين في الوقت الراهن وله مسيرة حافلة من الأعمال الناجحة التي تتجاوز 40 عملا سينمائيا وتليفزيونيا، وتعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، مثل شريف عرفة، محمد ياسين، مروان حامد، طارق العريان، هادي الباجوري، خالد مرعي، رضوان الكاشف، ساندرا نشأت، هاني خليفة وكاملة أبو ذكري.

ونال نزيه تكريماً خاصاً من مهرجان الموسيقى العربية في 2021 تقديراً لمسيرته الفنية، كما فاز في عام 2018 بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليصبح بذلك أول موسيقي ينال هذه الجائزة.

وقدم مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي أعمالاً ناجحة تتخطى أكثر من 50 فيلم، وقدم ما يتجاوز 2000 إعلان فيديو تجاري كمدير تصوير ومؤخراً كمخرج أيضاً، ونال 22 جائزة محلية ودولية عن مجمل أعماله، وهو حالياً عضو معتمد في الجمعية الكندية للمصورين (CSC) إضافة لانتسابه إلى الجمعية الأسترالية للمصورين (ACS) التي منحته منها 9 جوائز منذ انضمامه لها في 2018.