الإعدام لعاطل «قتل زميله بسبب علاقة منافية للآداب» في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعاطل قتل زميله بسبب ممارسة علاقة منافية للآداب في بنها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق ومحمد عرفات وكيل النيابة، وبأمانة سر أحمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

إحالة المتهم للجنايات

كان المستشار فخرى خيرى المحامى العام لنيابات شمال بنها أحال المتهم «م س ج» إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه «ف ف ف»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله بسبب ما تردد من علاقة المجني عليه الآثمة بوالد المتهم لممارسة أعمال منافية للآداب معه، فقام المتهم باستدراج المجني عليه إلى مكان تواجده بحجة ممارسة هذه الأعمال معه.

مادة مجهولة وإعياء شديد

وقام المتهم بتقديم مادة مجهولة للمجني عليه وأوهمه بأنه منشط جنسي، وما إن تناوله المجني عليه حتى شعر بحالة إعياء شديدة، فقام المتهم بربط عنقة برباط كان بحوزته وظل يضغط عليه حتى فارق الحياة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد العثور على جثة عاطل مخنوقا داخل إحدى الشقق بدائرة المركز، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل كان يتردد على المجني عليه وأُلقي القبض عليه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة فأمرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق.