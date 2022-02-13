وزير الرياضة يسلم 15 كأسا في ختام فعاليات مهرجان «ألعاب الجنوب»

اختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارته، اليوم الأحد، للوادي الجديد بتسليم الكؤوس للجامعات الفائزة في المباريات المقامة ضمن فعاليات «مهرجان ألعاب جامعات الجنوب»، بمشاركة 11 جامعة، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والمحافظين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

مهرجان في «الخماسي» والألعاب الإلكترونية

أقيم المهرجان فى ألعاب (خماسي كرة القدم ، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، ألعاب القوى والتي تتضمن: عدو 100 متر، وثب طويل، دفع جلة)، وذلك لكلٍ من (البنين- والبنات).

بني سويف تحصد المركز الأول في «الخماسي»

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج المسابقات، حيثُ حصد المركز الأول لدوري «خماسي كرة القدم» فريق جامعة بني سويف (بنين)، وفريق جامعة سوهاج (بنات). في حين ذهب المركز الأول في مباراة «كرة الطائرة» لفريق جامعة الوادي الجديد (بنين)، وفريق جامعة سوهاج (بنات).

جامعة أسيوط الأولى في تنس الطاولة

وحصلت جامعة أسيوط على المركز الأول (بنين) في «تنس الطاولة» فيما حصدت جامعة جنوب الوادي المركز الأول (بنات)، وفي مسابقات «الألعاب الإلكترونية» حصلت جامعة دراية على المركز الأول (بنين)، وفريق التعليم العالي على المركز الأول (بنات).

جامعة الأزهر الأولى في ألعاب القوى

وأسفرت نتائج مسابقات ألعاب القوى، عدو 100 متر، عن ذهاب المركز الأول لجامعة الأزهر بأسيوط (بنين)، وجامعة أسوان (بنات)، ولعبة الوثب الطويل؛ ذهب المركز الأول لجامعة الوادي الجديد (بنين)، وجامعة بنى سويف (بنات)، وفي دفع الجلة، حصلت على المركز الأول جامعة بني سويف (بنين)، وجامعة جنوب الوادي (بنات)، كما ذهبت جائزة اللعب النظيف لجامعة «سفنكس».

الجدير بالذكر أن المحافظة استقبلت اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو كباش، رئيس جامعة سفنكس، يرافقهم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، للمشاركة في ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب، الذي تستضيفه الوادي الجديد في الفترة من 10 حتى 14 فبراير الحالي، بمشاركة 11 جامعة مصرية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.