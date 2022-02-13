وزير الشباب يفتتح ممشى الدراجات بمحافظة الوادي الجديد «صور»

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ممشى الدراجات الهوائية بمدينة الخارجة، وأول فريق رياضة الباتناج، ضمن فعاليات زيارة لمحافظة الوادي الجديد لحضور ختام مهرجان ألعاب جامعات الجنوب وتفقد عدد من المشروعات في المحافظة.

افتتاح مسار الدراجات الهوائية

وقال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إن الزيارة تضمنت زيارة حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، إضافة إلى مسار الدراجات الهوائية داخل حديقة 30 يونيو بجوار مطار المدينة، والتي تقع على مشارف مدخل مدينة الخارجة وتحتوي على موقع متميز، وتعتبر مزارًا ترفيهيًا وتعليميا لأبناء المحافظة بطول 6 كيلو مترات.

زيارة الوزير والمحافظين ورؤساء الجامعات

يذكر أن المحافظة استقبلت، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور عمرو كباش رئيس جامعة سفنكس في مستهل زيارتهم للمحافظة يرافقهم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ ، للمشاركة في ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب الذي تستضيفه الوادي الجديد في الفترة من 10 حتى 14 فبراير الحالي بمشاركة 11 جامعة مصرية ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارته بتفقد مشروع أول مجمع مصالح حكومية مميكن على مستوى الجمهورية والجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، كما قاموا بتفقد حديقة 30 يونيو، كما تم زراعة نخلة بالحديقة بتكلفة 8 ملايين جنيه، على مساحة 9 أفدنة، والتي تم تنفيذها خلال مدة تنفيذ 6 أشهر.

وتضم الحديقة حمام سباحة للأطفال ملعب خماسي، وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرح فني وقاعة أفراح مجهزة.