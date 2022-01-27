«الوادي الجديد» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بكافة مراكز المحافظة الخمسة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع التي تواجه المحافظة خلال هذه الفترة.

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس

وأعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان له، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، وتكليف غرفة عمليات المحافظة بمتابعة حالة الطقس أولاً بأول لمواجهة موجة الصقيع والتغيرات المناخية التي تحدث خلال تلك الفترة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على مواصلة جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة ورفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

تعليمات لرؤساء القرى والمدن بالتواجد في الشارع

وأصدر محافظ الوادي الجديد تعليماته، لرؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد المكثف في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، الري، الميكانيكا، الحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن، التواجد الميداني وسرعة الرد على المواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه من الضروري سرعة الانتشار للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، وتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات في حالات هطول أي أمطار.