مبروك عطية لـ«هادي الباجوري»: «البوس اللي في السينما مش تمثيل».. فيديو

خرج الدكتور مبروك عطية في بث مباشر جديد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، يرد على الفنان هادي الباجوري زوج ياسمين رئيس، الذي كتب منشورا قال فيه: «معنديش مشكلة مراتي تعمل مشهد رومانسي لأن البوس في السينما عادي».

مبروك عطية: البوس اللي في السينما حقيقي

وقال «عطية»: «البعض يعتقد أن الزوج اللي معندوش مشكلة أن مراته تتباس في السينما يبقى حلال، هتكلم بهدوء، الزوجة تطيع زوجها شرعا في المعروف، وذلك بأن تطيعه في الحلال شرعا، ولكن لا طاعة للزوج فيما يغضب الله، وهناك حديث للنبي يقول فيه: لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ»، متابعا: «البوس اللي في السينما زي الحقيقة، وليس تمثيلا، وأنت مش مضطر أنك تعرض مشهد فيه بوس، واللي بيتعرض فلفل وشطة عشان الناس تدخل تشوف العمل».

وأضاف مبروك عطية: «عادي جدا ممكن نسامح في كلمة لما جيت تبوسني واحنا مشفناش البوس، وممكن المشهد اللي هيتصور بالبوس يتفهم أنه حصل، أنت مش مضطر أنك تقدم مشهد فيه بوس، وممكن تظهر مشاهد أخرى لا تحتوي على بوس، وأعرض للناس مشهد موضوع ثقافي بين رجل وست يتناقشوا في قضية ثقافية، بدل ما يسمع خطبة أو ندوة ويشوف دكتور أنت تقدم المعلومة في السينما».

لا طاعة للزوج في معصية الله

وأشار «عطية»، إلى أن الشاهد هو أن إذن الزوج ورضاه أن زوجته تتباس في السينما لا يشفع له عند الله، ولا يجوز للزوجة أن تسمع كلامه فيما حرم الله، وصاحب الأمر والنهي هو الله مش الزوج، مضيفا: «واللي جوزها يطلب منها شيئا محرما لا تطيعه».