رابطة المصنعين: سيارات البنزين ستختفي في 2040.. واستبدالها بالكهربائية

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن استخدام السيارة الكهربائية يوفر 40% من الاستهلاك، مقارنة بنظيرتها العادية، لأنها لا تحتاج إلى ميكانيكي أو لكشف السيارات، فهي مثل الموبايل ولا يوجد بها زيوت أو أي أدوات لتشغيل الماتور، ولكن تحتاج لصيانة كهربية فقط لكل 70 أو 80 ألف كيلو، متابعا: «العربية الكهربية عاملة زي الموبايل طول ما بتشحنيها بتشتغل بيها، اشحنها واركب ومفيهاش زيوت ولا أي سوائل».

مصر تزيد البنية الأساسية لخدمة السيارات الكهربائية

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صالة التحرير»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تزيد من البنية الأساسية التي تخدم سيارات الكهرباء، لأنه في عام 2040 لن توجد سيارة تعمل بالبنزين على مستوى العالم.

اتجاه عالمي لتقليل المشكلات الناتجة عن سيارات البنزين

وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن هناك اتجاه عالمي لتقليل المشكلات الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين والغاز، من أجل توفير بيئة أفضل، مشيرا إلى أن مصر لديها فائضا كبيرا في الطاقة الكهربية، وسيستخدم للسيارات الكهربائية، وستكون أوفر من السيارات التي تعمل بالبنزين.

ونوه بأن السيارة تشحن بـ50 جنيها لتسيير نحو 300 كيلو متر، إذ يجرى حساب الشحن نفس سعر حساب الشحن الكهربي في المنزل، ويمكن للشخص أن يشحن من البيت، وليس في محطات متخصصة، ولكن هذا سيأخذ وقت أطول لأن الشحن في المحطات يكون أسرع، خلال 20 دقيقة، بينما في البيت سيكون وقت الشخص نصف ساعة.