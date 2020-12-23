سقوط «حرامية سيارات النقل» في قنا: سرقوا حمولة أسلاك كهرباء

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز أبوتشت بمديرية أمن قنا من مدير إحدى الشركات للكابلات الكهربائية، بتورط أشخاص مجهولين يستقلون سيارتي نقل، في اعتراض سيارة نقل تابعة للشركة مُحملة بـ1500 «لفة سلك كهربائي» نحاس، قيادة سائق يستقلها برفقته مالك الشركة") حال سيرهما بدائرة المركز قادمين من القاهرة في الاتجاه للأقصر وهددوهما بسلاح ناري، واستولوا منهما على «حمولة السيارة، شيك محرر لحامله، هاتفان محمولان» وفروا هاربين.

تمّ تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط 6 متهمين وبمواجهتهم لعترفوا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وأقرّوا بتكّوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات وحمولتها ومتعلقات مستقليها بالإكراه عقب تهديدهم بسلاح ناري واتخاذهم من الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تمّ بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - 5 طلقات لذات العيار - 3 سيارات نقل المستخدمة في ارتكاب الواقعة) وكذا ضبط (1500 لفة أسلاك كهربائية وهاتفي محمول المستولى عليهم من المجني عليهما)، وأضافوا أنَّ الشيك المستولى عليه بحوزة أحد الهاربين.