توزيع 3 سيارات لكسح المياه ومقطورة كهرباء لمحليات كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة السادسة من السيارات التي تسلمتها المحافظة، من الخطة الاستثمارية، وعددها 3 سيارات لكسح المياه 10 أمتار مكعبة، إضافة إلى مقطورة كهرباء محمل عليها سلم.

وسبق وأن تم توفير 23 سيارات نقل قمامة سعة 5 أطنان، تم توزيعها على مجالس المدن، من الخطة الاستثمارية، إضافة لـ3 سيارات كسح.

جاء لك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمود زهران، مدير عام جهاز النظافة بكفر الشيخ، وأيسر بكير، مدير الإدارة العامة للشئون المالية، لسيارات الكسح.

23 سيارة لنقل القمامة

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، إضافة لسيارات الكسح من الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، ولرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، ليصل عدد السيارات التي وردت للمحافظة 23 سيارة حمولة 5 أطنان، إضافة إلى 6 سيارات كسح مياه، ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء.

تكثيف حملات النظافة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاث خاصة الصباحية والمسائية، ومنها تراكم القمامة في الشوارع، حرصاً على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي بمدن ومراكز المحافظة.

مهرجان «في حب مصر» بمشاركة فرق الكشافة بـ4 محافظات

في سياق آخر، نظمت جمعية الكشافة الجوية المصرية يوما في حب مصر بمدينة دسوق بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة سيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وحضور القائد علاء الدين حمودة، كبير مفوضي الكشافة الجوية.

وبدأت الاحتفالية بمسيرة كشفية شارك فيها أشبال وكشافة وجوالة الكشافة الجوية من محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ من مدخل مدينة دسوق شارع الجيش والميدان الإبراهيمي حتى مجلس مدينة دسوق، وانتهت باستقبالهم داخل حديقة الأسرة والطفولة، أعقبها ندوات ثقافية للمشاركين بقاعة الاحتفالات بحديقة الأسرة والطفولة عن فيروس كورونا، وأهم الأعراض وطرق العدوى، وتم تكريم عدد من المسؤولين.