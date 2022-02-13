«موافي» يحذر من الاستهانة بآلام الصدر: «مفيش حاجة اسمها علاج بالأعشاب»

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن وجود آلام في المفاصل في عمر الـ14 عامًا قد يكون مؤشرًا على الإصابة بالحمى الروماتيزمية، وقد تنتقل هذه الحمى إلى القلب، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بمثل هذه الحالات، والذهاب إلى الطبيب: «بس مش كل التهاب مفصلي حمى روماتيزمية»، موضحًا أن الحمى الروماتيزمية تصيب المفاصل الكبيرة، أما الروماتويد فيصيب المفاصل الصغيرة.

عوامل الخطورة في الإصابة بالشريان التاجي تتمثل في الإصابة بالسكر

وأضاف «موافي»، خلال حواره في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «CBC»: «أنا بطلب من كل المصريين ما تشغلش مخك في الطب، لازم نذهب إلى الطبيب»، موضحًا أن عوامل الخطورة في الإصابة بالشريان التاجي تتمثل في الإصابة بالسكر والكوليسترول والضغط والقلب والتدخين، ومن لديه أي عامل من هذه العوامل عليه أن يحذر، لأن المريض في هذه الحالة مُعرض للإصابة بضيق في الشريان التاجي بمنتهى السهولة.

أي قرص دوائي يتناوله الإنسان يتم تجربته ومراقبته لمدة 15 عامًا

وشدد «موافي» على ضرورة عدم الاستهانة بأي آلام في الصدر: «قد تكون هذه الآلام عبارة عن تقلصات أو بداية للإصابة بالجلطات»، موضحًا أن هناك الكثير من البدع في الطب مثل العلاج بالأعشاب: «في ناس بتوصف أعشاب لعلاج السكر بصورة غير علمية، رغم أن أي قرص دوائي يتناوله الإنسان يتم تجربته ومراقبته لمدة 15 عامًا، وأي عقار يجرب 5 أعوام على الحيوان، و5 على المرضى، و5 على متطوعين، وبعد ذلك يتم مراقبة العقار، ويتم سحبه حال وجود أي أعراض كبيرة، وهذا الأمر لا ينطبق على الأعشاب».

هناك فرق كبير بين الطب البدوي والطب النبوي

وأوضح «موافي» أن هناك فرقا كبيرا بين الطب البدوي والطب النبوي، فالطب النبوي اختفى بوفاة الرسول، أما الطب البدوي فأمر غير علمي على الإطلاق: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقنع الناس أن العلاج ممكن بالأعشاب، أنا كان عندي مريض لديه بؤرة سرطانية في الكبد، كان ممكن يخف في 3 أيام بالكي، وجاء بعد ذلك بـ6 أشهر، فوجدت السرطان انتشر في جسده كله، وسألته عما قام به، فقال تعالجت بالأعشاب».