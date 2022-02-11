حسام موافي يحذر من التدخين: يسبب غازات و«بالونة» هوائية في المعدة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن سر صادم حول الإقلاع عن التدخين، وما إذا كان له علاقة بزيادة الوزن أم لا، موضحًا أن زيادة الوزن أمر وراد بعد الإقلاع عن التدخين، لأن الغازات الناتجة عن التدخين تصنع «بالونة» هوائية حول المعدة تتسبب في تقلص حجمها.

وأوضح «موافي» خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقلص حجم المعدة يدفع المدخن لتناول كميات أقل من الطعام، لكن بعد الإقلاع عن التدخين تختفي تلك «البالونة» وتعود المعدة لطبيعتها، وتستوعب كميات أكبر من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

هل يسبب عدم مضغ الطعام انتفاخ باطني؟

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن الانتفاخ نوعان أحدهما جراحي يأتي بعد العمليات الجراحية، والآخر باطني نتيجة مرض غير ظاهر على هيئة المريض، موضحًا أن الانتفاخ الباطني يكون بسبب زيادة كمية الغازات في الجهاز الهضمي، سواء في المعدة أو الأمعاء الدقيقة والغليظة.

الأكل السريع خطير على صحة الإنسان

وأفاد بأن أسباب زيادة الغاز في المعدة بسيطة، ويمكن تجنبها بسهولة مثل سرعة تناول الطعام بدون مضغه جيدًا، محذرًا من خطورة عدم مضغ الطعام لأن الهضم يبدأ في الفم، معقبًا: «فيه ناس الأكل بيتزلط منها على طول من غير هضم، والمفروض نأكل لقمة صغيرة ونهضمها كويس».

وبيّن أن الأكل السريع خطير على صحة الشخص، ويجب التأني عند تناول الطعام ومحاولة التحدث مع الجالسين على الطاولة، للتخلص من عادة السرعة الخاطئة في الأكل، مضيفًا أن شرب المياه الغازية أثناء تناول الطعام أمر خاطئ ويسبب الانتفاخ.