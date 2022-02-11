حسام موافي: الذبحة الصدرية دليل على فشل عملية القلب المفتوح «فيديو»

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن عملية القلب المفتوح عبارة عن زرع شريان يحل محل الشريان الضيق، حتى يصل الدم إلى المنطقة المستهدفة في جسم الإنسان بشكل طبيعي.

آلام الذبحة الصدرية بعد عملية القلب المفتوح قد تكون بسيطة

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من الوارد فشل عملية القلب المفتوح، نتيجة ضيق الشريان مرة أخرى ولمعرفة مدى نجاح العلية ينبغي عمل قسطرة على القلب.

وبيّن أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنه في حالة كان المريض يعاني من آلام الذبحة الصدرية يكون ذلك دليلا على فشل عملية القلب المفتوح، أو وجود مشكلة في القلب لدى المرضى الذين لم يخضعوا لعملية القلب المفتوح.

وتابع حسام موافي، أن مشكلة آلام الذبحة الصدرية بعد عملية القلب المفتوح قد تكون بسيطة ويمكن علاجها من خلال أدوية السيولة وتوسيع الشرايين، أو عن طريق تركيب دعامات في القلب، موضحًا أنه يمكن أيضًا إعادة عملية القلب المفتوح مرة أخرى بكل سهولة دون قلق.

لماذا نهى الرسول عن تناول البصل والثوم يوم الجمعة؟

وأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن تناول البصل يوم الجمعة، وكأنه كان أستاذًا في كلية الطب، لافتًا أنه عند تناول البصل والثوم تُمتص الرائحة الكريهة من الدم وتخرج عن طريق الرئة، وتظل في الجسم على هيئة غازات.

وأوضخ أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن تناول اللبان برائحة النعناع لا يمحو رائحة الفم الكريهة نتيجة تناول البصل والثوم، لأن الغازات الموجودة داخل تلك الخضروات يمتصها القولون ويضخها في الدم، وتسير عبر الرئة ومنها تخرج في النفس وتظل لفترة من الوقت.