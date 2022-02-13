أسامة منير: مشهد منى زكي «مفيهوش حاجة».. ولو مكان حلمي «هقف في وش الدنيا»

وجه الإذاعي أسامة منير، سؤالا للفنان أحمد حلمي، بسبب تعرضه للهجوم، على خلفية مشاركة زوجته الفنانة منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي أثار جدلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، بسبب ما أعتبر خروجا عن العادات والتقاليد المصرية المحافظة، ردًا على سؤال الإعلامية ياسمين عز له، والتي قالت فيه: «لو أحمد حلمي قالك الناس بتهاجمني عشان شيء أنا معاملتهوش، تقوله إيه؟!».

أنت مقتنع باللي مراتك عملته؟

قال منير، خلال استضافته ببرنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر: «لأ، مش شيء معملهوش.. أنت مقتنع باللي مراتك عملته ولا لأ؟ أنت شايف اللي عملته صح ولا غلط؟ وعلى هذا الأساس، أنت تقف في وش الدنيا كلها عشان مراتك».

ووجه أسامة منير، رسالة للفنان أحمد حلمي، طالبه فيها بدعم زوجته، والدفاع عنها ضد الانتقادات التي تتعرض لها: «أنت فنان وعارف يعني إيه فنان، انت تقف في وش الدنيا كلها، أنا لو مكانه هقف في وش الدنيا كلها ومحدش يفتح بوقه وأعتقد إن حلمي عمل كده».

مشهد منى زكي إيحائي

أضاف الإذاعي، أن المشهد المثير للجدل الذي جسدته منى زكي كان إيحائيا: «المشهد مفيهوش حاجة، منى زكي ممثلة وممكن تلعب دور بنت بلد، أو قتالة قتلى أو فتاة ليل، لأنها بتمثل شخصية، وبالتالي فهي نجحت في تجسيد الشخصية في فيلم أصحاب ولا أعز».