خالد منتصر ينضم لداعمي أحمد حلمي ومنى زكي في أزمة «أصحاب ولا أعز»

قدم الدكتور خالد منتصر الكاتب والطبيب، الدعم للفنان أحمد حلمي بعد الحملة الهجومية التي يتعرض لها، بسبب الدور الذي قدمته زوجته الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي يعرض على «نتفليكس»، قائلا: «كل الدعم للجميل أحمد حلمي، الفنان الذي تخطى صورة النمط الكوميدي التقليدي، وتجاوز قالب نجم الشباك الذى يلبي رغبات الزبون».

وأضاف «منتصر»، في منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أحمد حلمي صار يحمل على كاهله الآن عبء صناعة سينما جديدة وطازجة، سينما تنقذنا من طوفان أفلام الزغزغة السمجة، والأكشن الساذج والعنف الذي يتحرش بالمتفرج ويتحول إلى مجرد خناقة تفتقد لأبجديات الفن السابع».

اقرأ أيضا التسويق سر دعم «نتفليكس» للمثلية في أعمالها.. آخرها «أصحاب ولا أعز»

وتابع: «لا أبالغ إذا حمّلت أحمد حلمي هذه المسؤولية لتغيير الذائقة السينمائية، ولكني لم أجد في أبناء جيله من استطاع أن يغير جلده الفني بهذه السلاسة وهذه الجرأة مثله، تساعده في هذه المهمة مرونة فنية ونضج في الأداء وعدم انقياد للاستسهال الذي يؤدي لسجن الفنان في روبوت تمثيلي واحد نمطي وآلي طبقا لنظرية الدور اللي تكسب به العب به، يؤمن حلمي بأن المغامرة نصف النجاح، وبأن الضحك جانب من الحياة وليس كل الحياة، وبأن الكوميديا أصعب الفنون وأكثرها شجنا، وبأن السخرية لها منطق فني مختلف عن الردح، كل الدعم والحب والاحترام لأحمد حلمي».

خالد منتصر يدعم الفنانة منى زكي في منشور سابق

وكان الكاتب خالد منتصر قد دعم الفنانة منى زكي في منشور سابق له على «فيس بوك قائلا»، قائلا: «منذ مسلسل أفراح القبة ثم لعبة نيوتن وهي تخطو بثقة نحو العالمية، أداء تمثيلي متمكن، تستطيع الإلمام بخيوط الشخصية بهدوء ودون أڤورة، تملك ثرموستات الإنفعال بمنتهى المهارة والذكاء والإحساس، خرجت من إطار المشخصاتية وصارت لها فلسفة وثقافة ورأي وبصمة ، وهذا أزعج خفافيش الظلام، منى لم تخدش حياءهم، بل فضحت هشاشتهم، وأزعجهم أكثر دعم أحمد حلمي ألفة جيله».

وأضاف خالد منتصر، «أحمد حلمي فنان حتى النخاع، محب لفنه ولزوجته وللصدق وللحلم، العاشق والفاهم لمعنى الفن الحقيقي ودوره الكاشف، أدعم منى وأحمد بكل قوة وبكل حب وإحترام، أما ضباع الحقد والغل والسواد، وسماسرة النفاق ومرضى الشيزوفرينيا وزومبي حماة الفضيلة المزيفة، فلتعودوا إلى متعة دفء أوهام وأكاذيب وخرافات كهف الإنسان الأول، ولتتركوا لنا سحر الفن وجماله».

وقدم العديد من الفنانين الدعم للفنانة منى زكي، بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعدد من الدول العربية منذ عرضه عبر منصة «نتلفيكس»، في 20 يناير الجاري، إذ يرى منقدو الفيلم أنه يروج للمثلية الجنسية والخروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصل مطالب المنتقدين إلى حذفه ورفع دعاوى قضائية ضده.