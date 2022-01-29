رانيا ياسين: تاريخ منى زكي يشفع لها.. و«بلاش نستفز الجمهور»

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تحب منى زكي، وهي فنانة مهمة جدا، ولها تاريخ يشفع لها، متابعة: «عملت حاجات كتير حلوة، لكن اللي فهمته من رأي الناس، أن طريقة التناول في فيلم أصحاب ولا أعز مش قريبة من مجتمعنا، لأنها منقولة نقل مسطرة من فيلم إيطالي».

طريقة طرح أصحاب ولا أعز استفزت الناس

وأضافت رانيا ياسين خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «فكرة فيلم أصحاب ولا أعز من الممكن أن تكون طُرحت قبل ذلك في أفلام أخرى لكن بشكل جعلها استثنائية أو غير عادية وهو ما لم يتكرر في فيلم أصحاب ولا أعز الذي تناول هذه القضايا على أنها أمور عادية، لذلك لم يتقبلها الجمهور».

مشكلة أصحاب ولا أعز ليست في منى زكي

وشددت رانيا على ضرورة احترام آراء الجمهور التي ترفض الفيلم: «لازم نحترم رد الجمهور ومنقعدش نرد ردود مستفزة على رأيهم، طالما إن في إجماع كبير ومش حابين الطرح والتناول يبقى لازم نحترم ده، ومش هجيب العيب على منى زكي، لكن بتكلم عن مجرد التفكير في موضوع أصله أجنبي؛ لأن قيم هذا العمل بعيدة عن المجتمع العربي ولو عاوز تطرحها فمش دي الطريقة اللي تطرحها بها؛ لأن الفيلم عاوز يقول إن الحاجات دي العادي».