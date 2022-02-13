بريطانيا تحذر من شبح حرب عالمية ثالثة بسبب أزمة أوكرانيا

تزامنا مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا، وتصريحات أمريكية باقتراب غزو روسي لأوكرانيا، شبَّه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجهود الدبلوماسية الغربية الرامية إلى منع غزو روسي محتمل لأوكرانيا، باسترضاء ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يرسل حشوده العسكرية إلى أوكرانيا في أي وقت، معتبرا أن الدول الغربية، من دون تحديدها، لم تكن صارمة بما فيه الكفاية مع موسكو، وفقا لصحيفة «صنداي تايمز».

وتابع وزير الدفاع البريطاني، «قد يحصل أن يقدم بوتين على وقف محركات دباباته ويذهب كل إلى بيته، لكن هناك شيئا من رائحة ميونيخ في الأجواء كما يرى البعض في الغرب».

بريطانيا: استمرار الدبلوماسية مع روسيا يثير القلق

ونوه والاس بأن الأمر المثير للقلق هو أنه رغم الكم الهائل من الدبلوماسية المتزايدة، استمرت عملية الحشد العسكري ولم تتوقف للحظة، بل استمرت.

وفي وقت لاحق اليوم كتب والاس على تويتر أنه سيقطع عطلة عائلية ويعود إلى الديار «لأننا قلقون إزاء تدهور الوضع في أوكرانيا».

ونص اتفاق ميونيخ الذي أبرم عام 1938،على تسليم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا النازية في محاولة فاشلة لتجنب صراع كبير في أوروبا.

وتجري حاليا سلسلة من الجهود الدبلوماسية تشمل زيارات قادة غربيين لموسكو على أمل إقناع بوتين التراجع عن أي مخطط لغزو أوكرانيا.

في السياق، حذر سفير أوكرانيا في لندن من أن ذكر ميونيخ لا يساعد في حلحلة الأزمة وقال فاديم بريستايكو «الوقت ليس مناسبا لإهانة شركائنا في العالم، مذكرا إياهم بهذا الاتفاق الذي لم يجلب السلام في الواقع، بل على العكس، جلب الحرب»، وفقا لإذاعة بي بي سي.

وأشار سفير أوكرانيا فى لندن إلى أن هناك حالة من الهلع في كل مكان، ليس في أذهان الناس فحسب بل في الأسواق المالية أيضا.

سفير أوكرانيا في لندن: هناك حالة هلع في كل مكان

قال العضو في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين براندون لويس إن وزير الدفاع البريطاني كان يجري المقارنة بين المحاولات الدبلوماسية التي سبقت الحرب العالمية الثانية والمحاولات الدبلوماسية التي نبذلها جميعا الآن وفقا لشبكة «سكاي نيوز».