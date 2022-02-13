فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا.. وكندا تنقل أنشطتها

نصحت السلطات الفرنسية، أمس السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، ولم توص وزارة الخارجية رعاياها بمغادرة كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، إنه في غمرة التوترات الناجمة عن تمركز قوات روسية على حدود أوكرانيا، ينصح بعدم السفر إلى المناطق الحدودية في شمالي البلاد وشرقها، كما نصحت بتأجيل كل الرحلات إلى أوكرانيا.

كندا تعلن إغلاق سفارتها مؤقتا في «كييف»

بدورها، أعلنت كندا، أمس السبت، إغلاق سفارتها مؤقتا في «كييف»، ونقل أنشطتها إلى مكتب بـ«لافيف» غرب البلاد، بسبب تدهور الأوضاع نتيجة انتشار قوات روسية على الحدود.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إنه يجب على الكنديين الاستمرار في تجنب السفر إلى أوكرانيا، وحضت في بيان، رعاياها الموجودين حاليا في البلاد على المغادرة الآن.

وأضافت جولي، أن بلادها ستستأنف الأنشطة في السفارة في كييف بمجرد أن يسمح الوضع الأمني في أوكرانيا بضمان خدمات مناسبة، وتأمين ملائم لموظفيها.

الأمريكيون يرفضوت تدخل بلادهم في أزمة أوكرانيا

في سياق متصل، أيد أكثر من نصف الأمريكيين عدم تدخل بلادهم في أزمة أوكرانيا، فيما اعتبر 20% منهم نهج رئيس البلاد جو بايدن، تجاه موسكو، عدائيا للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، التي أجرت الاستطلاع، إن فكرة عدم التدخل حظيت بشعبية كبيرة بين الجمهوريين والمستقلين، وبين الذين لم يبلغوا 65 عاما، فيما يعتقد الديمقراطيون والمشاركون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر أنه من الصواب في الغالب دعم أوكرانيا.

وفضل 53% من المشاركين في الاستطلاع، خيار البقاء جانبا، فيما فضل 43% دعم أوكرانيا، واختار 4% خيار دعم روسيا، وأظهر الاستطلاع أن 46% من المستطلعين اعتبروا أن نهج بايدن تجاه روسيا صحيح، و34% أكدوا أنه ودي جدا، فيما قرر 20% أنه عدائي جدا.