وزير الخارجية السابق: أمريكا وروسيا لن يشتبكا في أوكرانيا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها لم تحسن الخروج من أفغانستان بالشكل الذي يليق بها كدولة عظمى ذات مؤسسة عسكرية ضخمة هي الأكبر في العالم، وبالتالي فإن هناك نظرة بين الصين وروسيا الاتحادية بأن الإدارة الامريكية ضعيفة ولا تستطيع الاضطلاع بمهام القيادة في العالم، وهو ما يمكنهما من تحديها والدخول معها في مساومات مقابل عدم التصعيد العسكري والحصول على بعض المكاسب في المرحلة الحالية.

وأكد: «نحن أمام معضلة كبيرة، ولا يستطيع الطرفان الوصول إلى نقطة الذروة أو المواجهة وبالتالي لن يحدث اشتباك على الأرض بينهما، لأن المعطيات والتداعيات واضحة أمامها تماما، كما أن الصين قد تحاول استغلال الموقف وتحتك بتايوان، وقد تستولي تركيا على جزر بحر إيجه الخاصة باليونان، وبالتالي سيمتلئ العالم بمناطق توتر كثيرة وسنعيش حربا من نوع جديد فيها قدرات تدميرية».

وأضاف «السباعي» في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير الذي يعرض على قناة صدى البلد من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «نحن في مرحلة سياسة حافة الهاوية في أوكرانيا بين أمريكا وروسيا التي وضع تصميمها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي السابق، حيث يُصعد الجانبان حتى الوصول إلى مرحلة كبيرة من الخطورة وهو ما يتبعه حدوث نوع من التوافق والاتفاق على بعض المبادئ ولا يشترط بالضرورة أن تكون نهاية لكنها تهدئ من روع الطرفين».

تفجير نقاط صراع أخرى في العالم

وتابع وزير الخارجية السابق، أن أمريكا وروسيا يعتقدان أن حدوث اشتباك عسكري على الأرض من شأنه تفجير نقاط أخرى كثيرة في العالم ويدخل العالم مرحلة لا يرضى الطرفان عنها أو مستعدان لمواجهتها: «هناك توتر أخرى ستبدأ في التفاعل وينتهز البعض الفرصة لزحام أكبر دولتين على مستوى العالم».

تداعيات الحرب

وأشار إلى أن النزاع الأمريكي الروسي في حال حدوثه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط وانخفاض إنتاج الزراعي في أوكرانيا التي تمد دول أفريقية كثيرة بالقمح ومنها مصر، كما ستتأثر إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية القادمة من روسيا ستتوقف.