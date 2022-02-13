تفاصيل اتصال بايدن بالرئيس الأوكراني لبحث الغزو الروسي.. استغرقت 50 دقيقة

أجرى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، لبحث الأزمة الأوكرانية والاستعدادت الروسية لغزو أوكرانيا.

وفى التفاصيل، استغرقت المكالمة الهاتفية بين بايدن ونظيره الأوكراني ساعة إلا 10 دقائق، واتفق فيها الطرفان على مواصلة نهجي الدبلوماسية والردع، ردا على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

«بايدن» يجدد تعهده بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا

وجدد «بايدن» خلال الاتصال، تعهده برد سريع وحاسم من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع حلفائها، حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا.

من جهته، أوضح الرئيس الأوكراني، إنه بحث مع بايدن المخاطر القائمة والعقوبات إضافة إلى العدوان الروسي، مضيفا عبر «تويتر» أن الاتصال الذي استمر لنحو ساعة، تناول أيضا الأمن والاقتصاد بين الجانبين.

وكان الرئيس الأمريكي قد بحث مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين، الأزمة الأوكرانية، محذرا روسيا من الإقدام على غزو أوكرانيا، وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية من غزو أوكرانيا.

كما أكد «بايدن» فى الوقت ذاته، على أن أمريكا مستعدة للمحادثات الدبلوماسية ولسيناريوهات أخرى.

روسيا تصف التصريحات الأمريكية عن الحرب بـ«هستيريا»

وتعود الأزمة الأوكرانية إلى الطلب بانضمام كييف للناتو، وهو ما ترفضه روسيا، ووصفت الرئاسة الروسية «الكرملين» التصريحات الأمريكية عن اقتراب الحرب بـ«هيستريا».

وتطالب روسيا الغرب بضمانات أمنية ملزمة، تتضمن تعهدا بسحب قوات حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم قبول عضوية أوكرانيا في الناتو، ورفضت واشنطن المطالب الروسية بشكل قاطع، فيما عرضت مناقشة اتفاق أوروبي جديد لنزع السلاح مع موسكو.

ومع بداية 2022 اتهمت أمريكا روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لشن عملية عسكرية على الأخيرة.