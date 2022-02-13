الرئيس الفرنسي يجري اتصالا هاتفيا مع «بايدن» بشأن أوكرانيا

سيجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن، حول أزمة أوكرانيا، استمر أكثر من ساعة.

رد حاسم حال غزو موسكو لـ أوكرانيا

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، عقب الاتصال، إن الرئيس بايدن، حذر نظيره الروسي، من أن أي غزو موسكو لـ أوكرانيا سيقابله رد حاسم، وسيترتب عليه عقوبات سريعة وقاسية وكلفة باهظة وفورية.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية البحرينية، مواطنيها إلى عدم السفر لأوكرانيا في الوقت الراهن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ودعت الوزارة البحرينية، المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها، حفاظا على سلامتهم، نظرا للتطورات الأخيرة التي تمر بها كييف، وعدم الاستقرار الأمني.