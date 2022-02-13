«الجمعيات الأهلية»: الزيادة السكانية تهدد إنجازات الرئيس السيسي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن المشكلة السكانية في مصر معقدة بسبب سوء توزيع السكان، وانخفاض خصائص السكان وارتفاع معدل النمو السكاني حيث ارتفع معدل الخصوبة ووصل إلى 3.1، حيث يوجد طفل كل دقيقة و6000 طفل يوميا، موضحا أن الاستراتيجية القومية للسكان 2030 عملت على تحقيق 5 أهداف، أولها توفير وسائل رعاية الأسرة مثل الحقن واللولب وحبوب منع الحمل، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج لنشر ثقافة الطفلين والتباعد في الحمل.

معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني

وأضاف «عبد القوي» خلال لقاء في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني لتحقيق مستوى حياة كريمة ورفاهية، ويجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 7.5% لكي يشعر المواطن بالرفاهية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أوامر بتشريع قانون لمنع الزواج المبكر، لافتا إلى أن الأمية والفقر يزيدان من معدلات الإنجاب وكذلك الثقافة الذكورية وفكرة وجود عِزوة كبيرة.

السيسي سيطلق مبادرة تنمية الأسرة

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق مبادرة تنمية الأسرة، مبينا أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا سيعمل على تقليل نسبة المواليد وهذا محور في غاية الأمية، موضحا أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية والحكومة، ونتمنى أن تشمل كل المحافظين والوزراء وإيجاد خطة ممولة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والأطباء العاملين في هذه الوحدات وتطبيق اللامركزية لأن ما يمكن استخدامه في محافظة لا يمكن استخدامه في أخرى، مؤكدا أن الزيادة السكانية تؤثر على نصيب الفرد من المياه، متابعا: «عندما كان السكان 65 مليون كان نصيب الفرد 1000 متر من المياه في السنة، وحاليا مصر حصتها 65 مليار متر مكعب ونصيب الفرد أقل من 500 متر، وإحنا مش دولة غنية عشان نشتغل على تحلية مياه البحر، كنا زمان بنتضاعف كل 50 سنة حاليا بنتضاعف كل 25 سنة، والحل في استخدام حلول تقيلدية زي تبني مفهوم الأسرة الصغيرة وزيادة الخطيب الديني المستنير، تجربة الصين كانت قمعية وفي دول راهنت على التعليم ودول أخرى راهنت على الاقتصاد، ولكن مصر كدولة تحترم الشرائع السماوية وتحترم حقوق الإنسان لا يمكن أن تستخدم عقوبات قانونية بحرمان الشخص من التعليم أو أشياء أخرى، وأنا بشتغل في مواجهة الزيادة السكانية من 25 سنة، كل الإنجازات غير المسبوقة اللي بيعملها الريس بتلتهمها الزيادة السكانية، والأمية في مصر في السيدات 33% وفي الرجال 19%، والدولة في المادة 25 في القانون إن الدولة تلتزم بالقضاء على الأمية التعليمية والرقمية، سنجهز استراتيجية العمل الأهلي في الجمعيات الأهلية وهتركز على نقاط كثيرة وهنطلق استراتيجية مصر للتطوع».