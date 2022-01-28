مديرة «2 كفاية»: الزيادة السكانية المشكلة رقم 1 في مصر

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يستهدف السيدات الأكثر احتياجا في المحافظات العشر الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الإنجاب، لافتة إلى أن ما يميزه أنه يدعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتؤدي دورها في هذه المشكلة التي تعتبر رقم 1 في مصر، وتلتهم ثمار التنمية.

خطورة الزيادة السكانية

أضافت «ديزيريه»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المعروض على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن الزيادة السكانية لا تعطي فرصة للمواطنين، لكي يشعروا بالتنمية التي تحدث في مصر، موضحة أن الفئة المستهدفة من السيدات من سن 18 سنة، فيما فوق من المتزوجات فقط.

وتابعت بأن مشروع 2 كفاية، يقدم خدمات مثل حملات طرق الأبواب، قائلة: «عندما تدخل المثقفة المجتمعية إلى المنزل، فهي لا تلتقي السيدة فقط، لكن تلتقي الحموات والفتيات في سن الزواج الموجودات في المنزل أيضًا، وتصل لهم رسائل عن الزواج المبكر والأمور التي تهمهن».

وأوضحت مديرة المشروع، أن وزارة التضامن، تقدم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات «2 كفاية»، حيث جرى إنشاء وتجهيز 65 عيادة وتزويدها بأطباء وممرضين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، كما يعملون أيضًا على التوعية وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

8 ملايين زيارة لـ«2 كفاية»

يذكر أن مشروع «2 كفاية»، أعلن في وقت سابق، إجراء أكثر من 8 ملايين زيارة للأهالي، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، لأنها تعتبر قضية تحتاج إلى توعيه كبرى في كل البرامج التليفزيونية، لأهميتها القصوى، ويعمل المشروع على التعاون مع الجمعيات الأهلية، لنشر ثقافة تحديد النسل في المجتمع المصري.

يشار إلى أن عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في المشروع، قد وصل لـ80 جمعية، بإجمالي 1146 متطوعا ومثقفا اجتماعيا، حيث قامت الوزارة بتدريب المتطوعين على طرق التواصل الجيدة مع المواطنين.