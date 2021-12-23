«التموين»: مصر ضمن أفضل اقتصاديات العالم.. ومحدش بيحس بسبب النمو السكاني «فيديو»

أكد اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أهمية الاحتفاظ بالقيم المجتمعية، متابعا: «إحدى شركات السيارات طرحت موديلا جديدا تبلغ قيمة السيارة 12 مليونا، وتعدت قائمة الانتظار 500 متقدم للشراء»، مضيفا «الانفتاح الاقتصادي أسفر عن حدوث طفرات في الشرائح الاجتماعية».

مصر تحتاج إلى إنشاء 14 سوقا جملة جديدة

وأضاف «عشماوي»، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الخميس، أن الحكومة تلعب دور المنظم والمشرع في الاقتصاد المختلط، وتترك المجال للقطاع الخاص كي يعمل على أرض الواقع، مؤكدا أهمية المناطق الاستراتيجية والبورصات السلعية، كونها بمثابة مكونات أساسية للتجارة، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 680 سوقا على مستوى الجمهورية، موضحا أن مصر تحتاج إلى إنشاء 14 سوقا جملة جديدة.

ما زلنا في حدود الأمان بالنسبة للاقتراض الخارجي

وأوضح أن الاقتراض يستهدف إنشاء منشآت صناعية وخدمية تعظم إجمالي الناتج المحلي للدولة، «ما زلنا في حدود الأمان بالنسبة للاقتراض الخارجي»، لافتا إلى أن مصر تأتي ضمن أفضل اقتصاديات العالم بسبب تحقيق معدلات نمو إيجابية، مضيفا «لكن الناس مش بتحس بسبب النمو السكاني المتزايد».

المخزون الإستراتيجي للحوم يكفي لمدة 17.9 شهر

وتابع: «متوسط المخزون الإستراتيجي من المكرونة يكفي لمدة 6.5 شهر والأرز 3 شهور، والسكر 3.5 شهر والقمح 5.3 شهر، بينما يكفي مخزون اللحوم لمدة 17.9 شهر للحوم، وهو ما يفسر عمل سلاسل الإمداد بكفاءة كبيرة»، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ 72 مليون شخص، موضحا أن حجم الدعم الكلي في الموازنة يبلغ 321 مليار جنيه، بينها 90 مليار لدعم الغذاء والسلع.

ولفت أن حجم الدعم الكلي في الموازنة يبلغ 321 مليار جنيه، بينها 90 مليار لدعم الغذاء والسلع.