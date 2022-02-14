انضمام ديلفين دوز للجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الثامنة، انضام البلجيكية ديلفين دوز للجنة تحكيم المسابقة الدولية بعد انسحاب اللبنانية دياموند بو عبود.

وتعمل ديلفين دوز على استكشاف صناعة السينما البلجيكية مديلفين دوزنذ عام 2008، بعد العمل في التصميم والموضة والموسيقى.

السيرة الذاتية لـ ديلفين دوز

وديلفين دوز كاتبة سيناريو فيلم وثائقي بعنوان «على الصخرة البلجيكية»، والذي عُرض على نطاق واسع في أوروبا بين باريس وبروكسل، وعملت مع باتريك جان ثم مع وشركات أفلام و«Panache» للإنتاج، وشاركت العديد من مشاريع الأفلام الروائية لخديجة لوكلير، ورادو ميهالينو، وسيدريك كلابتش (انيت ليوس كاراكس).

وانضمت ديلفين دوز إلى طاقم «Black Boat Pictures» في فرنسا في عام 2018، ثم انضمت إلى فالانتين لوبلان لإنشاء «White Boat Pictures» في بلجيكا.