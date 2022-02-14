محافظ جنوب سيناء: تجهيز أول مستشفى صديق للبيئة في شرم الشيخ

تشتهر محافظة جنوب سيناء بالعديد من الثروات الطبيعية، والتي بدأ العمل عليها منذ سنوات من أجل تطويرها وتحسينها، باعتبارها واحدة عناصر الجذب السياحي في المحافظة.

وعن ذلك قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن السياحة العلاجية عنصر جديد من عناصر الجذب السياحي، وأنه تبنى العمل عليها منذ أكثر من 3 أعوام، بهدف استغلال المقومات الطبيعية بالمحافظة وجذب سياح من نوع مختلف للاستمتاع بالمناطق الاستشفائية الموجودة في المدن.

اقرأ أيضا المناعي: مليار دولار حجم العائد المتوقع من تطوير السياحة العلاجية

العيون الكبريتية وحمام فرعون

ذكر «فودة»، أن من الثروات المملوكة للمحافظة عيون مياه كبريتية بمدينة رأس سدر، وهي تخرج من باطن الأرض ودرجة حرارتها عالية، مشيرا إلي أن هذه العيون طبيعية في قلب صحراء رأس سدر تفيد في الاستشفاء والاسترخاء، ويجري طرح فكرة إقامة منتجع صحي حول المنطقة.

وأشار إلى أن حمام موسي التابع لمدينة أبو زنيمة عبارة عن مغارة ينبع بداخلها عيون مياة شديدة الحرارة تصل إلى نحو 100 درجة مئوية، موضحا أن هناك مشروع في المنطقة لاستغلال هذه المغارة خاصة أنها تبنع من جبل وتطل علي خليج السويس في منظر جمالي لا يتكرر كثيرا.

اقرأ أيضا تفاصيل إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفيات «الرعاية الصحية»

اول مستشفي صديق للبيئة

صرح محافظ جنوب سيناء بأنه جار تجهيز مستشفي شرم الشيخ الدولي ليصبح أول مستشفي صديق للبيئة، موضحا أن المستشفى يعتبر أحد المناطق الاستشفائية التي تم الموافقة عليها ضمن خطة تطوير السياحة العلاجية.

وأضاف أنه تم عقد لقاء، أمس الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف تهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولي للحصول للاعتماد الدولي للسياحة العلاجية.