الرعاية الصحية توقع بروتوكول مع الوكالة المصرية لتعزيز السياحة العلاجية

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بروتوكول تعاون، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية لدعم المجالات التنموية المختلفة بما فيها تحقيق التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، فضلًا عن تعزيز مشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتعظيم الموارد الاقتصادية دفعًا لعجله التنمية.

البروتوكول سيخدم الوافدين من الأجانب

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة الخارجية ممثلًا في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل أهمية كبيرة لدعم المشروعات التنموية المشتركة.

وأضاف السبكي، أن الهيئة ستقدم خدمات الرعاية الصحية للوافدين الأجانب القادمين من دول أفريقيا عن طريق الوكالة داخل المنشآت الطبية للهيئة، وعبر وسائط الذكاء الاصطناعي.

وأكد السبكي، إن وكالة الشراكة من أجل التنمية ستلعب دورًا هامًا في التعريف بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال سفارات الدول الأفريقية نطاق عمل الوكالة، وهو ما يعمل على زيادة فرص استقطاب الوافدين وتنمية ملف السياحة العلاجية.

وتابع السكبي، أن التعاون مع الوكالة يتضمن إرسال خبراء طبيين وقوافل طبية من قبل الهيئة للدول الأفريقية للتدريب على البرامج الصحية المميزة ونقل الخبرات في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لدول أفريقيا.

التعاون يحقق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا

ومن جانبه، أعرب السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التعاون يستهدف دعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، من خلال نقل الخبرات المتميزة للهيئة في المجال الصحي لدول أفريقيا وتقديم مساعدات علاجية ودوائية، فضلًا عن تعزيز ودعم الدبلوماسية الطبية مع الدول الأفريقية.

وأوضح أمين عام الوكالة، أن التعاون يشمل التدريب للقطاع الطبي من الوافدين الأفارقة في شتى المجالات والتعريف بتجربة مصر في تطوير المنظومة الصحية، وكذلك يشمل التعاون نقل تجربة مبادرة حياة كريمة في القطاع الصحي لدول أفريقيا.

التعاون يهدف لتعزيز الموارد الاقتصادية

ومن جهتها قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية ومنسق مشروع التعاون مع وزارة الخارجية، إن التعاون يأتي في إطار تضافر الجهود لتنمية الموارد الاقتصادية وتعزيز دور مصر وقوتها الناعمة لمد جسور التواصل والتعاون الدولي مع الأشقاء الأفارقة في شتى مجالات التنمية.

وتابعت يوسف، أن التعاون يدعم رؤية الدولة المصرية 2030 في تطوير ملف الصحة وخلق مناخ جاذب للسياحة العلاجية، فضلًا عن تقديم الهيئة أحدث سبل التطبيب عن بُعد للأشقاء الأفارقة لافتة إلى أن التعاون سيشمل تقديم برامج تدريبية ضمن الخطط التدريبية التي تقدمها الوكالة للوافدين.

السبكي يهدي درع الهيئة لرئيس الوكالة المصرية

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهدى درع الهيئة للسفير محمد خليل، رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عقب إنهاء مراسم التوقيع.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول التعاون في حضور كل من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: «الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير إدارة التحول الرقمي، والدكتور أحمد حنفي مستشار رئيس الهيئة للشؤون العلاجية، والدكتورة هبة يوسف مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية ومنسق مشروع التعاون مع وزارة الخارجية».

من جانب وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية: «السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وزير مفوض هشام المقود نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وزير مفوض كريم أمين نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض حسن النشار، والمستشارة علياء أبو النجا، وملحق دبلوماسي أحمد جمال».