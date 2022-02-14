في ذكرى ميلاده.. 3 أفلام مهمة في حياة طلعت زين

ممثل ومطرب تمكن من تكوين شعبة جماهيرية كبيرة، على الرغم من قلة أعماله، إلا أنها كانت تحمل لونا مميزا خاص به، إذ كان يجسد الشخصيات دون افتعال، ذلك بجانب شخصيته الهادئة والمرحة، إنه الفنان طلعت زين، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ 67 إذ ولد في مثل هذا اليوم في عام 1955.

طلعت زين: والدي كان يتسم بالصرامة والحزم

كشف الفنان طلعت زين، عندما حل ضيفا في برنامج «دارك»، الذي قدمه النجم أشرف عبد الباقي، في عام 2008، عن علاقته بوالده التي اتسمت بالصرامة والحزم، حيث قال: «والدي نشأ وتربى تربية عسكرية، لأن جدي كان ظابط، ولا يجب أن أتأخر خارج البيت، وطالما والدي داخل المنزل لا أحد يجرأ أن يدخل بعده»، مضيفا: «كنت بخترع له حجج لما باتأخر في شغلي في المزيكا، فلما بيسألني كنت فين؟، أقوله كنت بذاكر». وفيما يلي 3 أفلام مهمة في مسيرة «زين» الفنية.

فيلم «أفريكانو»

على الرغم من صرامة والده، إلا أن طلعت زين، استطاع أن يدخل عالم الفن، من خلال تقديمه لبعض الأعمال السينمائية الناجحة، التي ما زال يتذكرها الجمهور حتى الآن، مثل: مشاركته في فيلم «أفريكانو»، إذ جسد شخصية «آدم»، التي كانت محورا مهما في الفيلم، حيث ساعد أحمد السقا ومنى زكي كثيرا حتى يصلوا إلى الحقيقة.

فيلم «أحلام عمرنا»

شارك «زين»، في فيلم «أحلام عمرنا»، مع مصطفى شعبان ومنى زكي، وجسد من خلال أحداث الفيلم شخصية «حمزة»، الذي يساعد «خالد»، دائما، وكان هذا العمل السينمائي من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أحمد البيه.

فيلم «إزاي تخلي البنات تحبك»

جسد «زين»، من خلال أحداث فيلم «إزاي تخلي البنات تحبك»، شخصية مدير الأكاديمية التي يمكث بها الطلاب، وكان يقدم دائما النصيحة لهم ويساعدهم وقتما شائوا، وشارك في تقديم هذا العمل هاني سلامة، نور اللبنانية، سمية الخشاب، هند صبري، أحمد عيد، محمد رجب، وغيرهم من نجوم الفن الشباب.

وقدم خلال أحداث الفيلم أغنيته الشهيرة «Happy Valentine to you»، التي حققت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.