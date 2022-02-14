تداعيات الأزمة الأوكرانية.. أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

وسط تصاعد التوترات عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية، وتصريحات أمريكية واضحة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا خلال أيام، بدأت الأزمة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي لم يكد يلتقط أنفاسه بسبب جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها اليوم منذ 8 سنوات.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، وسط مخاوف من إقدام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على فرض عقوبات على روسيا حال إقدامها على غزو أوكرانيا، ما سيؤدى إلى تعطيل صادرات الطاقة، ولم يسجل النفط قفزة فى الأسعار منذ نحو 8 سنوات وتحديدا منذ أكتوبر 2014، وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 95.56 دولارا للبرميل بزيادة 1.12 دولار.

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على روسيا بسبب أوكرانيا

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 1.4 % ليصل إلى 94.38 دولارا للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولارا .

وفضلا عن ارتفاع أسعار النفط، تسبب الإعلان الأمريكي باقتراب غزو روسي لأوكرانيا في اهتزاز أسواق المال العالمية.

يشار إلى أنّ روسيا منتج رئيسي للنفط والغاز، ويعتقد بعض المحللين أن أي عقوبات ستفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا ستعطل صادرات الطاقة.

روسيا منتج رئيسي للنفط والغاز

وأشار «إدوارد مويا»، محلل السوق لدى «أواندا»، إلى أن تحرك القوات الروسية سيرفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة، قائلا: «ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا».

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤها، تعهدت فى الثاني من فبراير الجاري بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا، بداية من مارس المقبل.

يذكر أنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أكد في تصريحات أمس أنّ هناك تسارع في النشاط العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، قائلا: «الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يحدث فى أي وقت».