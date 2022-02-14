كندا تنقل قسما من طاقمها العسكري في أوكرانيا.. وذخائر أمريكية لـ«كييف»

قررت السلطات الكندية، نقل قسم من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا مؤقتا إلى أماكن أخرى في أوروبا بسبب الوضع في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الكندية، في بيان، إن هذا النقل المؤقت لعناصر من فرقتها المكلفة بتدريب الجيش الأوكراني لا يعني انتهاء مهمة الجيش الكندي، ولكنه يسمح لكندا بإعادة تركيز جهودها مع ضمان سلامة أفراد القوات المسلحة الكندية.

وأكدت وزارة الدفاع الكندية، أن قواتها المسلحة، تظل ملتزمة تجاه شعب أوكرانيا ومهمتها لتعزيز قدرات قوات الأمن الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«كيف»: تلقينا 180 طنًا من الذخيرة من الولايات المتحدة

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أمس الأحد، إن بلاده تلقت 180 طنًا من الذخيرة من الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقال في حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أصدقاؤنا لا ينامون!».

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الليتوانية، إلى أنها أرسلت أيضًا مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قال وزير الدفاع ارفيداس انوشوسكاس، إن المساعدة تشمل نظام «ستينجر» الصاروخي المضاد للطائرات".

وفي سياق متصل، نشرت سفارة ليتوانيا في أوكرانيا، صورًا للمساعدات الدفاعية داخل طائرة من طراز «سي-17»، والتي أظهرت أنه تم إرسال مركبات أيضًا، مضيفة أن المساعدات شملت أيضا سترات واقية.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أمس الأحد، نظيره الأمريكي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي.

ونقلت الرئاسة الأوكرانية، عن زيلنسكي قوله لـ الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إنه واثق بأن زيارة بايدن لكييف خلال الأيام المقبلة ستكون إشارة قوية وستساهم في استقرار الوضع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

رئيس أوكرانيا: «كيف» تتفهم التهديدات التي تواجهها

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن بلاده تتفهم التهديدات التي تواجهها وأنها مستعدة لمواجهة أي سيناريو، موجها شكره للولايات المتحدة على دعمها لكييف.

وأشار زيلنسكي، إلى أنه يتوقع من الولايات المتحدة أن تساعد بلاده من بين أشياء أخرى، في منع انتشار جو الفزع.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيسين، توافقا على مواصلة نهجي الدبلوماسية والردع حيال روسيا، مشيرة إلى أن بايدن كرروعده برد سريع وحاسم من واشنطن، بالتنسيق مع حلفائها، في حال حصول هجوم روسي.

«بايدن» يكرر دعم بلاده لسيادة أوكرانيا

وكرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الاتصال، دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فيما لم تشر واشنطن إلى دعوة الرئيس الأوكراني لنظيره الأمريكي إلى زيارة كييف.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيط سوليفان ، قال في وقت سابق، إن بلاده تعتقد أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا ضد كييف هذا الأسبوع.